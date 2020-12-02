環狀線北環段明年第三季動工 帶動溪北成新北第三軸心

捷運環狀線南、北環段目前正進行細部設計，新北市捷運局長李政安今於市政會議時指出，預計年底完成期末報告，最快明年第一季招標、第三季開工。市長侯友宜表示，環狀線串起新莊、五股、蘆洲、三重等地，將配合在地建設，打造溪北地區成為新北第三大軸心。

捷運環狀線南北環全長約20.66公里，共有18座車站，北環12座、南環6座，新北市轄內約8.21公里、共7站。北環段串連新莊、五股、蘆洲、三重及台北市士林區；南環段串聯新店及台北市文山區，預計2029年完工。

李政安今於市政會議時指出，環狀線南北環段總經費1377億，其中新北負擔358億，目前細部設計進度已進入期末報告，正在準備招標文件，預計明年第一季招標、第三季開工。

侯友宜表示，長期以來大漢溪南、北地區發展不均衡，北環段動工後，可串起溪北地區交通，並配合新北第二行政中心、新泰塭仔圳開發、五股垃圾山整頓等建設，翻轉環境，成為繼溪南、板橋行政中心後，新北第三大軸心。

三重區長陳奇正今進行區政報告時也表示，未來北環段三重共有2站，分別在集賢環保公園、三信路集賢路交叉口，將於集賢環保公園地下設置機廠，另已於二重公園留設機捷A2a站出入口，若未來成功設站，可增進二重地區捷運便利性，帶動地方繁榮。

李政安說明，A2a站由新北規畫，並由營運機關桃園市府提報中央，11月交通部已召開初審會議，後續將針對運量評估、墩柱及堤防介面等，與經濟部水利署第十河川局彙整意見後，再盡快提報交通部續審。