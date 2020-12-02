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綠議員要柯文哲到中市議會報告 盧秀燕：希望本議期來

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員要求柯文哲來中市議會備詢，並要求中市府求償。圖／鄭功進提供
民進黨議員要求柯文哲來中市議會備詢，並要求中市府求償。圖／鄭功進提供

民進黨台中市議員今天聯合質詢，多位議員認為市府交通局、中捷「主導力不足」要求台北市長柯文哲率北捷團隊，近期到台中市議會列席說明捷運列車問題報告檢測結果及改善方案。市長盧秀燕表示，市府已轉知希望北捷最近來市議會列席說明，讓各界了解來龍去脈。如果柯文哲以台北市身分來台中市議會報告，創下台灣地方自治史先例。

民進黨議員楊典忠、陳淑華、賴佳微、鄭功進、周永鴻聯合質詢指出，中捷綠線車廂連結器連續出包，兩支軸心斷裂、6支無法拆卸，而市府只能退回北捷的報告。且市府一再強調要求「中捷只是營運、把關的角色」多位議員認為中府的主導性不足，難以釐清中捷的安全問題。

盧秀燕表示，市府已要求北捷，不要比照之前捷運工安意外時，復工前才到台中市議會列席報告，希望最近就來市議會列席說明，讓市民及市議員更瞭解，已轉知北捷局。

市議員鄭功進關心中捷暫停試營運，如何向北捷與川崎重工求償，而市府答應試營運1個月，營運6天就停止，未來恢復營運後，剩下的24天免費搭車優惠應還給市民。

市長盧秀燕表示，中捷如無法在原訂12月19日正式通車，將回歸契約及法律，視耽誤情形及狀況，進行求償相關事宜。中捷公司董事長林志盈表示，通車時程若確實延誤，將根據契約與對方協調求償；目前優先考慮安全與修復問題，待安全無虞可通車後，免費試營運的相關期程會再公告周知。

中捷 北捷 台中市

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