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明倫社宅租金達4萬 柯文哲「不希望都住窮人」挨批歧視

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲赴明倫社會住宅。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
台北市長柯文哲赴明倫社會住宅。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

北市柯文哲上午參加健康社會住宅交流感謝茶會，對於日前明倫社宅招租，三房大坪數社宅租金達4萬引起爭議，柯文哲指出，社宅為何有大坪數，重要原因是防止標標籤化成貧民窟。

對於柯文哲說明倫社宅租金最高4萬，「是不希望裡面全是窮人」。市議員陳怡君表示，柯市長這番話就是在給居住社宅的民眾貼標籤， 原來柯市長的居住正義是資產階級的正義，當年公宅改名社宅，就是要去標籤化，但今天柯市長把它貼回去。住哪裡不是問題，問題是沒有房子的市民、弱勢民眾要有屋可租、可住。

陳怡君說，2017年聯開宅出租成效不如預期時，柯市長曾認錯表示要檢討，租金3萬2，乾脆繳房貸。2017年柯市長已經在居住正義上犯了政策錯誤，怎麼檢討到2020年還是繼續犯錯？請市長重新評估調整租金，不要在錯誤的政策上加油添醋，替窮人及富人、一般人等貼標籤，房子不應分社宅、豪宅，市民在乎的是安全、實在的房子。

游淑慧表示，市府公務資源的投入社宅，原有精神就是解決台北居不易的問題；高所得或財力充裕的市民，住的選擇和滿足，不是政府的責任。其次，以收入來判定市民的階級和生活素質是一種極大的歧視。

對此，台北市政府發言人陳智菡表示，上午柯文哲市長致詞時，提到「不希望整棟社宅裡面住的都是窮人」」，本意是希望各種族群都可以在社會住宅裡面「混居」、不要讓進駐者被歧視或被「標籤化」、這才能讓社宅與社會(周邊社區)更加融合，這也是國際新社宅的規劃趨勢。

台北市的社宅戰略「混居、共榮」，鼓勵多元、保障弱勢，針對經濟弱勢的民眾申請社宅，台北市編列預算提供每戶3000元到11000元的分級租金補貼，讓不同收入所得者都有機會負擔的起，並保障至少35%的戶數給經濟或社會弱勢入住，持續落實居住正義。

日前明倫社宅招租，三房大坪數社宅租金達4萬引起爭議。圖／北市府提供
日前明倫社宅招租，三房大坪數社宅租金達4萬引起爭議。圖／北市府提供
台北市長柯文哲上午參加健康社會住宅交流感謝茶會。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加健康社會住宅交流感謝茶會。記者楊正海／攝影

社宅 柯文哲 北市 居住正義

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