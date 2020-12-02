快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月、周庭10個月

搶先全球！英國核准輝瑞疫苗 最快下周開始施打

再傳喜訊又來1隻！金山清水濕地東方白鸛今湊成三小福

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
2東方白鸛昨天追逐嬉戲婆娑起舞。圖／新北市動保處提供，鳥友林志一拍攝
2東方白鸛昨天追逐嬉戲婆娑起舞。圖／新北市動保處提供，鳥友林志一拍攝

新北市金山清水濕地頻傳喜訊，今天上午又飛來1隻瀕危的東方白鸛，加上先前2隻，鳥友說，已經「三小福」，吸引更多鳥友搶拍，蔚為奇觀，新北市動物保護防疫處呼籲鳥友賞鳥時需保持適當距離，遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則。

鳥友表示，今天上午9點多，上月從韓國來有腳環的東方白鸛，與另1隻未有腳環在空中飛翔，上午10點多又出現1隻，有看到其中2隻互咬、打架。但下午有的往三芝方向飛去，3隻互動讓鳥友不斷搶拍。

新北市動保處代理處長楊淑方說，東方白鸛分布於中國大陸、日本等東北亞地區，在台灣屬稀有冬候鳥，先前亦有鳥友曾拍攝東方白鸛到訪宜蘭礁溪、員山、台北市關渡等紀錄，近年來東方白鸛多次造訪金山清水農田，也是候鳥從北部地區南來北往主要溼地。主要因臨近水稻、筊白、蓮花產業形成人工溼地的環境，也成為候鳥主要棲息落腳點。近年市政府推行友善農耕，為各種生物提供良好棲地環境。

新北市動保處表示，民眾前來金山觀賞東方白鸛時，應發揮公德心，勿隨意丟棄垃圾，為避免東方白鸛受民眾熱情驚擾，動保處派員宣導民眾應遵守不接觸、不餵食、不驚嚇原則，如有侵犯、騷擾保育類野生動物，將依野生動物保育法第18條規定查處，違者將可處以6月至5年有期徒刑，併科20萬元至100萬元罰金。

2東方白鸛昨天追逐嬉戲婆娑起舞。圖／新北市動保處提供，鳥友林志一拍攝
2東方白鸛昨天追逐嬉戲婆娑起舞。圖／新北市動保處提供，鳥友林志一拍攝

金山 濕地

延伸閱讀

當年金山小白鶴！瀕危嬌客再1隻2東方白鸛追逐大砲架滿

金山聖德宮、萬里天護宮兄弟廟 侯友宜半嶺訪源親遶境

花蓮溪口划立槳、飆沙灘車 鳥友憂驚擾珍稀白額雁

花蓮溪出海口白額雁現蹤 吸引鳥友捕捉迷人身影

相關新聞

明倫社宅租金達4萬 柯文哲「不希望都住窮人」挨批歧視

台北市長柯文哲上午參加健康社會住宅交流感謝茶會，對於日前明倫社宅招租，三房大坪數社宅租金達4萬引起爭議，柯文哲指出，社宅...

截肢男穿義肢環島58天 忍痛面對缺陷「原來我可以」

左腳截肢僅剩5分之一的26歲青年陳鴻鑫，10月6日他從新北市蘆洲出發，著義肢環島58天，因雙腿不適，僅能日行10公里，沿...

環狀線北環段明年第三季動工 帶動溪北成新北第三軸心

捷運環狀線南、北環段目前正進行細部設計，新北市捷運局長李政安今於市政會議時指出，預計年底完成期末報告，最快明年第一季招標...

綠議員要柯文哲到中市議會報告 盧秀燕：希望本議期來

民進黨台中市議員今天聯合質詢，多位議員認為市府交通局、中捷「主導力不足」要求台北市長柯文哲率北捷團隊，近期到台中市議會列...

再傳喜訊又來1隻！金山清水濕地東方白鸛今湊成三小福

新北市金山清水濕地頻傳喜訊，今天上午又飛來1隻瀕危的東方白鸛，加上先前2隻，鳥友說，已經「三小福」，吸引更多鳥友搶拍，蔚...

北觀處優化北海岸3條主要自行車道 美景、美食享人情味

交通部觀光局北觀處今天表示，今年優化北海岸3條主要自行車道，包括三芝淺水灣到石門白沙灣的雙灣自行車道、連結白沙灣至富貴角...

新北鐵道馬拉松接力賽6日登場 交管資訊今公告

2020新北市鐡道馬拉松接力賽12月6日上午7點將在貢寮福容大飯店彩虹橋前廣場復賽開跑，儘管今年許多國內外賽事受到新冠肺...

台北雙子星首度環評審查 委員憂恐成國際笑話擇期再審

台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案(雙子星聯開案)今天首次環評審查，由於雙子星將興建地上76層、61層兩棟超高大...

社宅為何設計大坪數？柯文哲：防止標籤化成貧民窟

台北市長柯文哲上午參加健康社會住宅交流感謝茶會，對於日前明倫社宅招租，三房大坪數社宅租金達4萬引起爭議，柯文哲指出，社宅...

台灣健康暨高齡友善城市競賽 新北奪全國第一8大獎

新北市政府今年在「第11屆台灣健康城市暨高齡友善城市」42個獎項投稿29件，當中13件進入複審，獲獎8件，獲獎率高達27...

秋冬防疫專案學校未強制戴口罩 侯友宜：有必要

秋冬防疫專案12月起啟動，新北市教育局長張明文今於市政會議時指出，目前強制戴口罩的八大類場所，並不包含校園、安親班等地，...

當年金山小白鶴！瀕危嬌客再1隻2東方白鸛追逐大砲架滿

新北市金山清水濕地11月11日，來了一隻從韓國來被列為瀕危的嬌客東方白鸛，連日來都沒有離開，在此安心覓食，吸引大批民眾拍...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

宜蘭淪「雨不停國」 冬山農路積水封閉、濕地成汪洋

南投埔里建醮全鎮吃素賣葷食被公審 公所講話了

陳其邁就任百日被批空汙一事無成 環保局：PM2.5創新低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。