再傳喜訊又來1隻！金山清水濕地東方白鸛今湊成三小福

新北市金山清水濕地頻傳喜訊，今天上午又飛來1隻瀕危的東方白鸛，加上先前2隻，鳥友說，已經「三小福」，吸引更多鳥友搶拍，蔚為奇觀，新北市動物保護防疫處呼籲鳥友賞鳥時需保持適當距離，遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則。

鳥友表示，今天上午9點多，上月從韓國來有腳環的東方白鸛，與另1隻未有腳環在空中飛翔，上午10點多又出現1隻，有看到其中2隻互咬、打架。但下午有的往三芝方向飛去，3隻互動讓鳥友不斷搶拍。

新北市動保處代理處長楊淑方說，東方白鸛分布於中國大陸、日本等東北亞地區，在台灣屬稀有冬候鳥，先前亦有鳥友曾拍攝東方白鸛到訪宜蘭礁溪、員山、台北市關渡等紀錄，近年來東方白鸛多次造訪金山清水農田，也是候鳥從北部地區南來北往主要溼地。主要因臨近水稻、筊白、蓮花產業形成人工溼地的環境，也成為候鳥主要棲息落腳點。近年市政府推行友善農耕，為各種生物提供良好棲地環境。