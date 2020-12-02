快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月、周庭10個月

搶先全球！英國核准輝瑞疫苗 最快下周開始施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北觀處優化北海岸3條主要自行車道 美景、美食享人情味

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處今天表示，今年優化北海岸3條主要自行車道，包括三芝淺水灣到石門白沙灣的雙灣自行車道、連結白沙灣至富貴角的灣塔自行車道，及金山中角灣至萬里野柳的萬金自行車道。北觀處希望遊客可以領略北海岸的美景、美食與地方人情味。

北觀處轄內北海岸3條主要自行車道，分別是三芝淺水灣到石門白沙灣的雙灣自行車道、連結白沙灣至富貴角的灣塔自行車道，及金山中角灣至萬里野柳的萬金自行車道，平時有不少遊客騎乘遊玩，享受北海岸山海美景。

北觀處副處長金玉珍表示，今年優化灣塔自行車道旅遊動線，延伸到婚紗廣場並串聯至富貴角，改善富貴角公園入口自行車步道及停車空間。另外，萬金自行車道改善中角灣棧道，讓遊客騎乘更加舒適友善，其中，金山田園支線全長約13公里，很適合親子騎遊。

萬金自行車道今年11月剛完工中角灣棧道改善為PC鋪面，讓遊客騎乘更加舒適友善，其中金山田園支線的路線全長約13公里，非常適合親子遊，北觀處鼓勵民眾可以自行前往體驗，為避免迷路，特別貼心製作Google地圖，讓民眾以智慧型手機掃描QR碼，即可連結到網頁瀏覽路線及相關位置定位點，可以清楚知道周邊景點並避免迷路以及減少找路之苦。

石門區富貴角位於台灣最北端，北觀處推出台灣極北點認證系列活動，邀遊客到北海岸輕鬆騎遊，與富貴角燈塔自拍掃描QR Code，上傳照片並填寫資料，就能免費獲得電子證書，做為曾到過台灣最北端旅遊的見證，活動至12月15日止，詳情可到北觀處官網或官方臉書粉專「北觀粉絲團-幸福北海岸」查詢。

今年台灣極北點認證系列活動，還結合旅行業者推出「極北點單車一日遊」行程，上午9點自台北車站出發，採用高級9人座保母車接送到雙灣自行車道，遊程可飽覽淺水灣、白沙灣、富貴角燈塔、田園支線、金山老街、龜吼漁港等北海岸知名景點，揪團7人預約成行。

北觀處官網

https://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團-幸福北海岸

https://www.facebook.com/northguan/

極北點到訪證書認證申請網站

https://bravelog.tw/html/lightupnorth

九和旅行社：

https://www.facebook.com/TW.ChiuHo

北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供
北觀處優化北海岸3條主要自行車道，美景、美食享人情味。圖／北觀處提供

自行車 車道 金山

延伸閱讀

四川阿壩州／阿壩州美食 陣陣飄香

汐止康寧街拓寬完成 市議員爭串聯自行車道

東北季風影響 12月1日北海岸及東北部防豪雨

40年前度假社區變「鬼屋」 北海岸海灣新城拚重生

相關新聞

明倫社宅租金達4萬 柯文哲「不希望都住窮人」挨批歧視

台北市長柯文哲上午參加健康社會住宅交流感謝茶會，對於日前明倫社宅招租，三房大坪數社宅租金達4萬引起爭議，柯文哲指出，社宅...

截肢男穿義肢環島58天 忍痛面對缺陷「原來我可以」

左腳截肢僅剩5分之一的26歲青年陳鴻鑫，10月6日他從新北市蘆洲出發，著義肢環島58天，因雙腿不適，僅能日行10公里，沿...

環狀線北環段明年第三季動工 帶動溪北成新北第三軸心

捷運環狀線南、北環段目前正進行細部設計，新北市捷運局長李政安今於市政會議時指出，預計年底完成期末報告，最快明年第一季招標...

綠議員要柯文哲到中市議會報告 盧秀燕：希望本議期來

民進黨台中市議員今天聯合質詢，多位議員認為市府交通局、中捷「主導力不足」要求台北市長柯文哲率北捷團隊，近期到台中市議會列...

再傳喜訊又來1隻！金山清水濕地東方白鸛今湊成三小福

新北市金山清水濕地頻傳喜訊，今天上午又飛來1隻瀕危的東方白鸛，加上先前2隻，鳥友說，已經「三小福」，吸引更多鳥友搶拍，蔚...

北觀處優化北海岸3條主要自行車道 美景、美食享人情味

交通部觀光局北觀處今天表示，今年優化北海岸3條主要自行車道，包括三芝淺水灣到石門白沙灣的雙灣自行車道、連結白沙灣至富貴角...

新北鐵道馬拉松接力賽6日登場 交管資訊今公告

2020新北市鐡道馬拉松接力賽12月6日上午7點將在貢寮福容大飯店彩虹橋前廣場復賽開跑，儘管今年許多國內外賽事受到新冠肺...

台北雙子星首度環評審查 委員憂恐成國際笑話擇期再審

台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案(雙子星聯開案)今天首次環評審查，由於雙子星將興建地上76層、61層兩棟超高大...

社宅為何設計大坪數？柯文哲：防止標籤化成貧民窟

台北市長柯文哲上午參加健康社會住宅交流感謝茶會，對於日前明倫社宅招租，三房大坪數社宅租金達4萬引起爭議，柯文哲指出，社宅...

台灣健康暨高齡友善城市競賽 新北奪全國第一8大獎

新北市政府今年在「第11屆台灣健康城市暨高齡友善城市」42個獎項投稿29件，當中13件進入複審，獲獎8件，獲獎率高達27...

秋冬防疫專案學校未強制戴口罩 侯友宜：有必要

秋冬防疫專案12月起啟動，新北市教育局長張明文今於市政會議時指出，目前強制戴口罩的八大類場所，並不包含校園、安親班等地，...

當年金山小白鶴！瀕危嬌客再1隻2東方白鸛追逐大砲架滿

新北市金山清水濕地11月11日，來了一隻從韓國來被列為瀕危的嬌客東方白鸛，連日來都沒有離開，在此安心覓食，吸引大批民眾拍...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

宜蘭淪「雨不停國」 冬山農路積水封閉、濕地成汪洋

南投埔里建醮全鎮吃素賣葷食被公審 公所講話了

陳其邁就任百日被批空汙一事無成 環保局：PM2.5創新低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。