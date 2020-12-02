北觀處優化北海岸3條主要自行車道 美景、美食享人情味

交通部觀光局北觀處今天表示，今年優化北海岸3條主要自行車道，包括三芝淺水灣到石門白沙灣的雙灣自行車道、連結白沙灣至富貴角的灣塔自行車道，及金山中角灣至萬里野柳的萬金自行車道。北觀處希望遊客可以領略北海岸的美景、美食與地方人情味。

北觀處轄內北海岸3條主要自行車道，分別是三芝淺水灣到石門白沙灣的雙灣自行車道、連結白沙灣至富貴角的灣塔自行車道，及金山中角灣至萬里野柳的萬金自行車道，平時有不少遊客騎乘遊玩，享受北海岸山海美景。

北觀處副處長金玉珍表示，今年優化灣塔自行車道旅遊動線，延伸到婚紗廣場並串聯至富貴角，改善富貴角公園入口自行車步道及停車空間。另外，萬金自行車道改善中角灣棧道，讓遊客騎乘更加舒適友善，其中，金山田園支線全長約13公里，很適合親子騎遊。

萬金自行車道今年11月剛完工中角灣棧道改善為PC鋪面，讓遊客騎乘更加舒適友善，其中金山田園支線的路線全長約13公里，非常適合親子遊，北觀處鼓勵民眾可以自行前往體驗，為避免迷路，特別貼心製作Google地圖，讓民眾以智慧型手機掃描QR碼，即可連結到網頁瀏覽路線及相關位置定位點，可以清楚知道周邊景點並避免迷路以及減少找路之苦。

石門區富貴角位於台灣最北端，北觀處推出台灣極北點認證系列活動，邀遊客到北海岸輕鬆騎遊，與富貴角燈塔自拍掃描QR Code，上傳照片並填寫資料，就能免費獲得電子證書，做為曾到過台灣最北端旅遊的見證，活動至12月15日止，詳情可到北觀處官網或官方臉書粉專「北觀粉絲團-幸福北海岸」查詢。

今年台灣極北點認證系列活動，還結合旅行業者推出「極北點單車一日遊」行程，上午9點自台北車站出發，採用高級9人座保母車接送到雙灣自行車道，遊程可飽覽淺水灣、白沙灣、富貴角燈塔、田園支線、金山老街、龜吼漁港等北海岸知名景點，揪團7人預約成行。

北觀處官網

https://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團-幸福北海岸

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極北點到訪證書認證申請網站

https://bravelog.tw/html/lightupnorth

九和旅行社：