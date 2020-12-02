林口子弟戲首創推出AR人偶來學戲 傳統結合科技創意

「2020年新北市林口子弟戲」將在12月5日在林口竹林山觀音寺殿前廣場盛大演出，林口區公所今與文化局舉辦宣傳記者會，林口區長藍品畯表示，子弟戲首次與醒吾科技大學、竹林山觀音寺結合，以觀音佛祖身旁的龍女為發想，推出AR虛擬代言人「龍兒」，以生動的畫面將戲曲身段加以呈現，融合傳統與現在科技的創新，期待吸引年輕人目光。

活動現場由南管交加戲新錦珠劇團老師陳錦珠、陳錦姬、陳廷全等人進行表演，當天將有嘉寶國小學童帶來的小小子弟戲、林口悅樂軒南管交加戲、林口樂林園北管排場。

有別於子弟戲傳統教學都是由老師一個動作一個動作分解教學，學習的效果需要靠學生的領悟，醒吾科技大學副校長鍾志明指出，醒吾科大推出的AR動態捕捉技巧，有別以往的看錄影帶教學方式，透過即時光學動補系統，即時捕捉老師身體上的每個骨骼肌肉動作，將動作以3D的方式呈現。

鍾志明表示，除了可讓學生用不同到角度觀察老師的肢體動作，也可以讓老師精湛的身段技巧加以詳細的保存，相信是未來推動傳統戲曲保存的重要利器。此次體驗AR動態捕捉技巧的陳錦珠也說，感覺很新奇，起初還不明白為何要穿上這樣的衣服，表演完後電腦馬上捕捉到自己的動作，覺得非常厲害。