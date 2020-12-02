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台大生醫分院打造公共藝術 療癒病患醫護人員

中央社 / 新竹縣2日電

台大醫院新竹生醫園區分院設置公共藝術，融入醫院空間內，今天啟用，院長余忠仁表示，透過營造藝術空間，為院區帶來全新藝術氛圍，溫暖療癒病患、家屬及醫護人員的心。

余忠仁指出，現代醫療已走向一個全人醫療新趨勢，不僅治療疾病，更關注身心整體平衡。這次公共藝術計畫以「健康守護」為主軸，並融入「轉譯創新」、「生命能量」及「人文新竹」等為構想理念，作為公共藝術設置理念與目標。

藝術家姜憲明與陳麗杏夫婦在台大生醫分院院區入口，以不鏽鋼烤漆打造地標作品「平安平安」、「愛在綻放」；藝術家黃裕智在一樓挑空大廳中設置手工銅線編織作品，包括閃耀蔓生的「竹塹風華」，搭配映入院內日光，相當閃亮。

策畫人陳惠婷向中央社記者表示，這次作品還有來自以色列的藝術家大衛．葛斯坦（David Gerstein）在中央電梯旁「彩蝶翩翩」金屬雕塑作品，透過布置方式，讓人感覺「蝴蝶彷彿在飛舞般」。

陳惠婷說，院內日光室主要提供病患與家屬休息空間，由藝術家鄧惠芬創作瓷板作品「花漾四季」，帶入溫暖氛圍，現場也搭配創作主題沙發茶几，融入暖色調，讓民眾走入此空間就能放鬆心情與壓力。

陳惠婷表示，在醫院設置公共藝術，主要希望能透過藝術品，能提振信心與希望，也讓藝術品，轉移病患注意力，不要想著病痛，而是能從藝術欣賞過程中，放鬆心靈。

藝術家 公共藝術 台大醫院

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