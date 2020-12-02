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截肢男穿義肢環島58天 忍痛面對缺陷「原來我可以」

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
因車禍截肢的陳鴻鑫，穿著義肢徒步環島，以汗水感受台灣土地的溫度。圖／陳鴻鑫提供
因車禍截肢的陳鴻鑫，穿著義肢徒步環島，以汗水感受台灣土地的溫度。圖／陳鴻鑫提供

左腳截肢僅剩5分之一的26歲青年陳鴻鑫，10月6日他從新北市蘆洲出發，著義肢環島58天，因雙腿不適，僅能日行10公里，沿途飽覽台灣美景，感受台灣這片土地的溫度，環島過程的疼痛，他形容是在面對「缺陷」，忍痛也要走完。陳鴻鑫說，他希望用環島告訴自己「原來我可以！」

陳鴻鑫4年前與好友騎車出遊，卻迎面撞上轎車，坐在後座的他摔入稻田中，左腳變形嚴重，原本撿回一命，但傷口卻染上食肉菌，一度命危，急救醒來後，左腳卻僅剩5分之1。

他說，截肢不像失戀，至少失戀了心靈上還有地方可以補充，但少了左腳，每天24小時都必須面對，1個人時常陷入同樣的惡性循環，走不出截肢的漩渦。

熱愛運動的陳鴻鑫，接受不了截肢的打擊，不敢接近球場，碰到有光的地方會抗拒，身體缺陷一度讓他想結束生命，幸好有著親友、家人的鼓勵，加上復健期間，碰到狀況比他糟糕，年紀比他大的「同類」，都有辦法克服截肢帶來的缺陷，終於讓他勇敢跨出去，「希望為自己重新活一次」。

車禍前，陳鴻鑫就有一個徒步環島的美夢，因為傷口較大，復健、重建就花了超過2年，習慣了與義肢為伍的日子，才有機會規畫自己的環島夢。

今年10月工作告一段落後，陳鴻鑫揹著簡單行囊，從蘆洲的家中出發，逆時針徒步搭配火車環島，踩踏台灣土地，重新感受社會人情味，環島58天來，終於抵達宜蘭，整個旅程進入最後一哩路。

回憶環島辛苦，陳鴻鑫滿是血淚，他說，因為傷口是人工植皮，稍微摩擦就會破皮、出血，出發第一天就受傷，穿著義肢一天僅能步行6公里，找到定點等傷口復原後，繼續下一段路。

環島期間，整日與左腳傷口為伍，但過程他形容是面對自己的｢缺陷｣，忍痛也要將這段路走完。陳鴻鑫說，截肢後他體認到「失去才懂得珍惜」，環島過程是挑戰也是測試，他4年來第一次勇敢跨出去，做一件喜歡的事情，再痛、再累也不會嫌，希望用環島告訴自己「你可以！」

因車禍截肢的陳鴻鑫，穿著義肢徒步環島，以汗水、疼痛感面對自己。圖／陳鴻鑫提供
因車禍截肢的陳鴻鑫，穿著義肢徒步環島，以汗水、疼痛感面對自己。圖／陳鴻鑫提供
截肢傷口因是植皮，稍微摩擦就會破皮、出血，環島過程陳鴻鑫幾乎天天忍受這類疼痛。。圖／陳鴻鑫提供
截肢傷口因是植皮，稍微摩擦就會破皮、出血，環島過程陳鴻鑫幾乎天天忍受這類疼痛。。圖／陳鴻鑫提供
因車禍截肢的陳鴻鑫，穿著義肢徒步環島，以汗水、疼痛感面對自己。圖／陳鴻鑫提供
因車禍截肢的陳鴻鑫，穿著義肢徒步環島，以汗水、疼痛感面對自己。圖／陳鴻鑫提供
因車禍截肢的陳鴻鑫，穿著義肢徒步環島，以汗水感受台灣土地的溫度。圖／陳鴻鑫提供
因車禍截肢的陳鴻鑫，穿著義肢徒步環島，以汗水感受台灣土地的溫度。圖／陳鴻鑫提供

徒步環島 義肢

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