新北鐵道馬拉松接力賽6日登場 交管資訊今公告

2020新北市鐡道馬拉松接力賽12月6日上午7點將在貢寮福容大飯店彩虹橋前廣場復賽開跑，儘管今年許多國內外賽事受到新冠肺炎疫情影響而紛紛取消，高達9成跑友約5000人忠誠等候、不離不棄，新北市觀光旅遊局宣布活動當天相關交通管制資訊，包括台鐵加開班次、區域公車路線調整、賽道沿線交管等，歡迎大家前來為跑者加油，並多加運用大眾運輸前往。

觀旅局表示，市府協調台鐵在活動當天加開3個班次（車次4014、5266、4016），載送參賽跑者抵達鄰近各接力區會場車站，提供接駁服務，也能透過大眾交通運輸工具有效疏運人潮，避免自駕造成交通阻塞，維護賽事動線暢通。

另藉由遊覽車接駁的跑友加價購服務，提供參賽跑者多一種抵達與離開接力區會場的選擇方式，同樣能夠緩解人潮與車潮，避免交通打結與紊亂。惟為維護活動安全兼顧用路權益，賽道沿線將進行交通管制，請用路人配合注意。相關交通管制措施如下：

相關交通管制措施如下，全線管制路段：於上午6點50分至7點30分進行總統路全線管制，並自上午8點30分至11點30分進行中山路（過港隧道到雙溪高中大門口250公尺路段）全線單向管制，僅開放中山路往過港隧道方向道路。

自上午8點至下午2點整，分別進行貢寮國小前（學苑街）、共和大橋、中正隧道、內挖路、福隆遊客中心周邊、鹽寮線自行車道至昭惠廟牌坊、內挖路、瑞雙公路及牡丹車站等路段彈性點放管制。

觀旅局提醒，賽事舉辦期間，賽道沿線公車路線及部分停靠站位將配合調整，包括新北市新巴士（F811、F812、F813、F815、F823、F823區）、國光客運781線、以及台灣好行黃金福隆線公車。以上詳細交通管制資訊，民眾可上「新北市觀光旅遊網/最新消息」或粉絲團「旅跑新北」查詢。