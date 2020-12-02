搶攻後疫情商機 北市推3休閒農業區結合旅遊業

搶攻後疫情觀光商機，台北市產業局今天表示，為提升休閒農業區發展及農民產業，邀50餘家旅遊業者與3個休閒農業區媒合，盼透過異業結盟推農場觀光，吸引更多人到台北消費。

北市府產業發展局上午舉辦「休閒農業旅遊同業媒合會」，多家休閒農場及旅行社、飯店、車隊等業者出席。產業局指出，民國105年底起陸續劃定3個休閒農業區，至今有文山區貓空、北投區竹子湖、內湖區白石湖休閒農業區。

產業局表示，3個休閒農業區地點皆位於北市郊區，交通方便，且為因應後疫情觀光，邀請旅遊業者與休閒農業區業者媒合，盼推廣北市休閒農業區產業及觀光。

產業局指出，休閒農業區可提供消費者手作農產品體驗、食農教育等行程；經統計，貓空休閒農業區內有55家農場、竹子湖55家、白石湖24家，像貓空休閒農業區特色以品嚐茶為主、竹子湖是海芋季和繡球花季、白石湖為草莓季。

出席活動的副市長黃珊珊致詞時說，外縣市民眾較少知道台北也有休閒農場，其實台北休閒農業比其他縣市更精緻，且有小農、青農等在當地努力經營，更具備特色有機農產品。

她表示，北市日前公布第3波旅遊補助方案，會把3個休閒農業區加入旅遊補助方案內的必選行程，也期望透過媒合會讓旅遊業者和農場合作，以導覽等方式提升休閒農業區內產業及促進北市觀光。