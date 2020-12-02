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台北雙子星首度環評審查 委員憂恐成國際笑話擇期再審

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案的首次環境影響評估審查，環評大會主席劉銘龍宣布，將由開發單位補件後擇期再審。記者林麗玉／攝影
台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案的首次環境影響評估審查，環評大會主席劉銘龍宣布，將由開發單位補件後擇期再審。記者林麗玉／攝影

台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案(雙子星聯開案)今天首次環評審查，由於雙子星將興建地上76層、61層兩棟超高大樓，周邊交通被視是環境影響的重中之重，目前捷運局已留設地下820席汽車、500席機車停車位，但開發單位仍規劃於地面四層增設上千席車位，遭委員打臉，「全世界沒看過在這麼精華、高地價地點設地面四層停車位，恐成國際笑話。」

今天的環評大會，因多位委員對建材、循環經濟、綠能、空汙防制、交通衝擊、節能減碳等規劃，仍有疑慮，台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案的首次環境影響評估審查，環評大會主席劉銘龍宣布，將由開發單位補件後擇期再審。

延宕16年的台北車站特定專用區C1/D1土地聯合開發案，北市府與最優申請人藍天宏匯團隊於去年底簽約後，今天首度送環評大會審查，全案投資金額將高達606億元、總開發量體約16.6萬坪，預計2027年正式對外營運。

不過首度的環評大會，委員對於大樓循環經濟、綠能、節能減碳等規劃仍有意見，有委員提到，雙子星的量體將相當龐大，用的建材也相當多，應該基於循環經濟，部分比例採用回收建材，並納入循環經濟概念規劃；有委員認為，雙子星量體大，未來營運後，耗能也會相當大，相當於小電廠，目前規劃認購量偏低，建議認購綠能，非目前規劃的一百萬度，而是應該達到一定比例。

不過有委員更憂心雙子星的周邊交通。目前捷運工程局已在地下留設820席汽車停車位、500席機車位，但目前開發單位評估，既有留設汽機車位後，汽車仍不足898席至1351席；機車仍不足1828席至2503席，規劃地上層適度增設停車位，以滿足停車需求。

不過委員認為，開發單位應是在既有820汽車及500席機車位的條件下，用先進的共享等交通管理模式，有效規劃才對，否則目前的規劃將成國際笑話，另外，雙子星應該要能帶動鄭州路以北更新，並連結迪化街歷史建物活絡。外界對雙子星的期望，目前規劃並沒有感受到。

環評委員直言，雙子星應該是要帶動周邊是正面、非負面影響。但目前的交通規劃卻相當鬆散。

開發單位的交通顧問回應，規劃雙子星的停車數量時，已將TOD導向概念引進，若僅820席汽車、500席機車位，將是周邊估算停車需求的3折，擔心會有停車外溢問題，後續會再規劃研議，是否透過大樓承租者契約，採物業管理方式，用單雙號停車、或時段等來限制停車位需求。

環評 台北車站

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