社宅為何設計大坪數？柯文哲：防止標籤化成貧民窟

台北市長柯文哲上午參加健康社會住宅交流感謝茶會，對於日前明倫社宅招租，三房大坪數社宅租金達4萬引起爭議，柯文哲指出，社宅為何有大坪數，重要原因是防止標標籤化成貧民窟。

柯文哲指出，社宅的設計戰略，因 台北市戶口人數登記，一戶1到2人占60%；3到4人是30%，5人以上 占10%，所以比例是6比3比1，當時社會住宅是按這邏輯去設計。

柯文哲說，北市社宅一人房占60%；二人房是30%； 三房是10%，但事實上，明倫社宅是7比2比1。

柯文哲表示，明倫社宅一人房只有8000多元，三房 比較大坪數是4萬元，當初為何會有這樣設計，因社宅是收入50%的人應該都可以住，為何有大坪數 ，重要原因是防止標籤化。

柯文哲說，當時要蓋社宅，所有里長都反對，怕一蓋下去住進來的全部都是窮人，變成貧民窟，他去看去萬華的平宅，住的全部是窮人。因當初是社宅是鄰避設施，附近民眾不希望社宅裡面住的都是窮人。