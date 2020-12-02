台灣健康暨高齡友善城市競賽 新北奪全國第一8大獎

新北市政府今年在「第11屆台灣健康城市暨高齡友善城市」42個獎項投稿29件，當中13件進入複審，獲獎8件，獲獎率高達27.6%，得獎數全國第一。包括衛生局、社會局、市立鶯歌陶瓷博物館、淡水、板橋、中和、貢寮區公所都獲得殊榮，其中，淡水區公所勇奪卓越獎，板橋區公所則獨自抱回兩個獎項。

新北市繼108年在衛福部舉辦的競賽中多項佳績後，今年參加第12屆評比再傳捷報，拿下8項大獎，成為全國第一。

侯友宜表示，長者的健康關乎城市的幸福感，今年各區奪得諸多獎項，會督促同仁以此為基礎，繼續為長者帶來健康福祉。

侯友宜指出，衛生局全國首創「長照交通大平台 預約服務馬上來」，解決長照交通接送就醫或復健叫不到車的困境，創新費率計算與改革特約制度，民眾只要透過「新北市長照交通接送服務平台」網頁叫車，擴大服務量能，駛命必達，得到「高齡友善城市-無礙獎」肯定。

衛生表表示，新北市此次共榮獲8項大獎，淡水區公所以「淡水濃情 健康永續」榮獲「卓越獎」的最高殊榮；另在「健康城市獎」評選中，分別有板橋區公所及中和區公所獲獎；得到「高齡友善城市獎」有社會局、貢寮區公所及鶯歌陶瓷博物館。

衛生局指出，今年另新增海報獎，在健康城市類及高齡友善城市類海報展示組中，衛生局及社會局分別獲得唯一「人氣海報獎」；市立淡水古蹟博物館、衛生局及社會局則皆獲「績優海報獎」。

衛生局長陳潤秋指出，身為臺灣人口第一大城市，為因應高齡化急劇發展，新北市依高齡友善城市「無障礙與安全的公共空間、大眾運輸、住宅、社會參與、敬老與社會融入、工作與志願服務、通訊與資訊、社區及健康服務」等八大面向，擘劃「安康、安居、安全、安知、安樂」五安服務推行「高齡友善城市」，提供長者更臻完善服務，共同努力營造以達到「在地就養 健康樂活」願景。