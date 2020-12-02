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打造人本路行環境 竹市獲金安獎8金大滿貫

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹高商同學柯蓉蓉、張怡如製作「虛擬國道警察—智慧里程警示系統APP」。圖／新竹市政府提供
新竹高商同學柯蓉蓉、張怡如製作「虛擬國道警察—智慧里程警示系統APP」。圖／新竹市政府提供

新竹市府近年積極打造人本路行環境，投入逾2億1千萬元設置通學步道、推動42路口天空纜線下地、退縮路口增設避車彎、宣導路口慢看停，給民眾安全的步行空間，也給學童安全的上學路，今年獲全國交通安全最高榮譽「金安獎」8金大滿貫，得獎數創下歷年新高。

「金安獎」是全國交通安全最高榮譽的獎項，為交通部邀集各專家學者依據各項交通執行做專業考評，表揚促進道路交通安全績優團體及有功人員。

今年竹市交通工程獲全國第二組第一名、交通綜合管考獲全國第二組第二名、交通安全教育獲全國第二組第二名，三民國小、三民國中、新竹高商三校分別榮獲國小、國中、高中職組交通安全教育評鑑績優獎，民富國小老師劉玉如獲績優導護教師獎、三民國中志工劉玉娟獲績優導護志工獎。

市長林智堅指出，市府盤點轄內校園通學環境，已打造16處29校通學步道，透過交通硬體改善提高行車與行人安全，包含斑馬線退縮、大路口設計Z字型行穿線、號誌整併天空纜線下地打開天際線讓路口視野寬闊，守護民眾行的安全。

榮獲高中職組績優的新竹高商校長劉曉雯說，交通安全已融入各科教學，學校同學柯蓉蓉、張怡如更製作出「虛擬國道警察—智慧里程警示系統APP」，讓用路人方便得知路況，更可以有效提升國道執行工作安全，降低執勤傷亡機率。

獲績優導護志工三民國中劉玉娟說，她每天早起就是為了守護孩童安全上下學，將每位學生當成自己的孩子。獲金安獎績優導護老師被孩子們暱稱「嗶嗶老師」的民富國小老師劉玉如說，看到孩子安全上學，家長特地放慢車速大聲說謝謝，就是帶給颳風下雨的導護人員滿滿正能量。

新竹市今（109）年一舉勇奪全國交通安全最高榮譽金安獎8大獎項的肯定，得獎數創下歷年新高。圖／新竹市政府提供
新竹市今（109）年一舉勇奪全國交通安全最高榮譽金安獎8大獎項的肯定，得獎數創下歷年新高。圖／新竹市政府提供
新竹市府近年積極打造人本路行環境，投入逾2億1千萬元設置通學步道、推動42路口天空纜線下地、退縮路口增設避車彎、宣導路口慢看停，給民眾安全的步行空間，也給學童安全的上學路。圖／新竹市政府提供
新竹市府近年積極打造人本路行環境，投入逾2億1千萬元設置通學步道、推動42路口天空纜線下地、退縮路口增設避車彎、宣導路口慢看停，給民眾安全的步行空間，也給學童安全的上學路。圖／新竹市政府提供

新竹 國道 警察

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