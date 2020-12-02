打造人本路行環境 竹市獲金安獎8金大滿貫

新竹市府近年積極打造人本路行環境，投入逾2億1千萬元設置通學步道、推動42路口天空纜線下地、退縮路口增設避車彎、宣導路口慢看停，給民眾安全的步行空間，也給學童安全的上學路，今年獲全國交通安全最高榮譽「金安獎」8金大滿貫，得獎數創下歷年新高。

「金安獎」是全國交通安全最高榮譽的獎項，為交通部邀集各專家學者依據各項交通執行做專業考評，表揚促進道路交通安全績優團體及有功人員。

今年竹市交通工程獲全國第二組第一名、交通綜合管考獲全國第二組第二名、交通安全教育獲全國第二組第二名，三民國小、三民國中、新竹高商三校分別榮獲國小、國中、高中職組交通安全教育評鑑績優獎，民富國小老師劉玉如獲績優導護教師獎、三民國中志工劉玉娟獲績優導護志工獎。

市長林智堅指出，市府盤點轄內校園通學環境，已打造16處29校通學步道，透過交通硬體改善提高行車與行人安全，包含斑馬線退縮、大路口設計Z字型行穿線、號誌整併天空纜線下地打開天際線讓路口視野寬闊，守護民眾行的安全。

榮獲高中職組績優的新竹高商校長劉曉雯說，交通安全已融入各科教學，學校同學柯蓉蓉、張怡如更製作出「虛擬國道警察—智慧里程警示系統APP」，讓用路人方便得知路況，更可以有效提升國道執行工作安全，降低執勤傷亡機率。