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秋冬防疫專案學校未強制戴口罩 侯友宜：有必要
秋冬防疫專案12月起啟動，新北市教育局長張明文今於市政會議時指出，目前強制戴口罩的八大類場所，並不包含校園、安親班等地，但若無法保持社交距離，新北仍會要求進入相關教育機構仍須戴口罩。新北市長侯友宜表示，秋冬是傳染高風險期，教育場域仍需超前部署，有必要戴上口罩。
張明文指出，依中央疫情指揮中心秋冬防疫專案，學校、幼兒園、安親班、補習班等場所多為特定人士進出，故不列入八大強制佩戴口罩之場所，但新北認為，該類場所屬高度密集，「佩戴口罩仍有必要。」
張明文表示，將持續要求新北市教育機構遵循戴口罩規定，無法維持社交距離場所；搭校車、中午打菜或處於電梯、密閉空間；非學校特定人員如家長、訪客等進入校園；補習班、課照中心等密閉空間，皆應全程配戴口罩。
侯友宜表示，全球疫情仍相當嚴峻，阻絕於境外要做得更嚴謹，各局處及區公所也要加強宣導，「把民眾防疫鬆懈的心拉回來」；他也說，教育場域等密閉空間，若無法保持社交距離，應超前部署，「有必要戴起來」。
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