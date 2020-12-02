當年金山小白鶴！瀕危嬌客再1隻2東方白鸛追逐大砲架滿

新北市金山清水濕地11月11日，來了一隻從韓國來被列為瀕危的嬌客東方白鸛，連日來都沒有離開，在此安心覓食，吸引大批民眾拍攝。沒想到昨天再來1隻，但這隻沒有腳環，從何而來難判斷。2隻東方白鸛相互追逐、婆娑起舞，吸引更多人架大砲拍攝，捕捉難得珍貴畫面。

還記得嗎？金山小白鶴2014年12月在金山清水農地被發現，是一隻迷路飛到台灣的西伯利亞白鶴亞成鳥，受到保育人士及單位的照顧，停留到2016年5月飛離，曾引發各界關注。

名列華盛頓公約鳥類紅皮書瀕危等級的「東方白鸛」，上月11日出現在與當年小白鶴出現的同樣地方，在濕地田間及流溪流邊涉水覓食，腳環寫著編號A20，是從韓國飛來，今年3月才孵化的亞成母鳥，停留多日沒有離去，連日來吸引很多鳥友拍攝。

新北市動保處今天表示，距離上次103年小白鶴迷路駐留，這是金山區出現2隻世界級瀕危東方白鸛，105年金山就曾出現3隻東方白鸛與迷路至台灣的西伯利亞小白鶴同框，在金山清水農田落腳，期間全球瀕臨絕種鳥類「黑面琵鷺」也連續5年出現在清水農田。

動保處代理處長楊淑方表示，12月1日中午動保處接獲通報，清水農田再飛來1隻東方白鸛，2隻相互追逐，現場鳥友非常驚喜爭相拍同框照片，由於2隻會嘴對嘴互咬打架，目前已分開在不同位置獨自覓食。東方白鸛為世界瀕危物種，每年冬天南遷度冬，台灣並不是遷徙路線為迷鳥。由於清水濕地生態環境好，覓食範圍廣，每年都吸引很多候鳥駐足。

動保處指出，東方白鸛分布於中國大陸、日本等東北亞地區，在台灣屬稀有迷鳥，先前亦有鳥友曾拍攝東方白鸛到訪宜蘭礁溪、員山、台北市關渡等紀錄，近年來東方白鸛多次造訪金山清水農田，也是候鳥從北部地區南來北往主要溼地，96年亦曾有4隻丹頂鶴蒞臨，因臨近水稻、筊白、蓮花產業形成人工溼地的環境，也成為候鳥主要棲息落腳點。近年市政府推行友善農耕，更為各種生物提供良好棲地環境。