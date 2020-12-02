北市1-9月均溫較去年增0.2°C 降雨少31%

台北市主計處統計，台北市今年1至9月，北市平均氣溫為25.0°C，較去年同期平均氣溫提高0.2°C；至於降水量，則較去年同期減少31.1%。

另外，今年1至9月，翡翠水庫集水區降水量為1739.0毫米，較去年同期減少36.4%，主計處表示，由於各月平均水位皆在水庫中限水位以上，未發生缺水情形。

台北市主計處統計，台北市政府根據中央氣象局的資料統計，台北市今年以7月平均氣溫30.9°C最高，較去年最熱之8月高出0.4°C；同期日照時數1165小時，較去年同期增加206小時，增加幅度為21.5%。降水方面，今年1月至9月降水日數計110日，較去年同期減少17日，減少13.4%，降水量為1510.8毫米，較去年同期減少681.7毫米，降幅31.1%。

主計處表示，為保障市民用水需求及品質，北市府也積極辦理翡翠水庫集水區保育及淤積防治等相關工作。依台北翡翠水庫管理局統計，今年1月至9月，水庫集水區降水量為1739.0毫米，較去年同期減少36.4%；同期水庫平均水位159.3公尺，各月平均水位皆在水庫中限水位，依集水區降雨季節特性及供水需求所訂定運用規線，9月中限標高為138公尺)以上，未發生缺水情形；另，同期平均水庫卡爾森優養指數為37.2，屬貧養級，表示水質良好。