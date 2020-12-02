台鐵漏夜搶修6小時 瑞芳、猴硐單線行車 列車仍會誤點

雙溪區長源里每個月共餐活動，居民都熱情參與，志工們更是發揮所長，以鄉下手路菜作為共餐特色，但因鐵皮屋頂漏水，志工煮菜被雨淋，因此，新北市議員林裔綺爭取改善完成，另也要加裝遮雨棚，讓煮菜志工更方便料理，也不用忍受淋雨之苦。

2020-12-01 20:23