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台鐵漏夜搶修6小時 瑞芳、猴硐單線行車 列車仍會誤點

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台鐵封閉瑞芳站到猴硐站間行車搶修，今晨4點58分東線復電，但西線持續封鎖施工，預估下午1點前以東線單線雙向行車。圖／台鐵提供
台鐵封閉瑞芳站到猴硐站間行車搶修，今晨4點58分東線復電，但西線持續封鎖施工，預估下午1點前以東線單線雙向行車。圖／台鐵提供

台鐵今早表示，瑞芳站到猴硐站間軌道邊坡滑動，昨晚東西兩線均封閉搶修，今晨4點58分東線復電，但西線持續封鎖施工，預估下午1點前僅能用東線單線雙向運轉，列車以時速30公里慢行，將造成旅客時間延誤。

台鐵工務處表示，瑞芳-猴硐間西線指標K12+233處，因連日大雨，前晚發現邊坡滑動，電力桿昨受影響導致電車線異常，緊急將電車線調正後恢復通車。工務處人員昨天監看邊坡，發現邊坡滑動加劇，上午7點多封鎖西線搶修，以東線單線雙向行車，造成1萬多名旅客受影響。

台鐵考量行車安全，昨晚10點40分起封鎖東西兩線，進場緊急搶修，列車停車期間，公路運輸接駁旅客。東線今晨4點58分復電，開放行車，但西線維持封鎖施工。

台鐵

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