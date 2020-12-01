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環狀線軌道旁精華地段荒廢 新北想綠美化台鐵說不行

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市板新捷運站周邊有一大片空地，明明是精華路段，卻被圍籬圍著，雜草叢生。圖／葉元之提供
新北市板新捷運站周邊有一大片空地，明明是精華路段，卻被圍籬圍著，雜草叢生。圖／葉元之提供

新北市板新捷運站周邊有一大片空地，明明是精華路段，卻被圍籬圍著，裡面雜草叢生、垃圾散落，新北市議員葉元之表示，此處雖然以前是鐵路，但鐵路都已遷走2、30年，居然還任由土地荒廢，宛如城市毒瘤，新北市府想綠美化，居然被地主台鐵拒絕；對此台鐵回應，該地不符國有公用土地提供綠美化及環境維護作業要點規定，且已劃入周邊土地都市更新計畫，目前正在審議。

葉元之今邀集台鐵及市府單位會勘，城鄉局表示，可用「新北綠家園」計畫將該地綠美化，但必須取得土地所有單位同意，目前為台鐵所有。

台鐵人員現場表示，會在兩週內進行除草及垃圾清理工作，但這塊地正在參與都更，且準備移交給國有財產署，擔心國有財產署誤以為這塊地有特殊用途，導致拒絕移交，請新北市府若要推動綠美化，需與國有財產署協商。

對此葉元之批評，這塊荒地面積高達746平方公尺，且位於捷運線旁，圍籬內雜草叢生、垃圾散落，嚴重影響市容及都市衛生，公家機關竟拒絕市府綠美化好意，進而影響新北市民的權益。

葉元之表示，這塊地都更時程必將歷經多年，會請市府持續和台鐵及國有財產署溝通，爭取活化這塊精華地段，除綠美化外，也可考慮暫時開闢為停車場，紓解周邊住戶的停車需求。

台鐵也進一步回應，依台鐵局經管國有公用土地提供綠美化及環境維護作業要點，僅提供都市計畫範圍內之公共設施用地綠美化，而新北市府申請綠美化的中和區民富段18、19、21、22、25、25-1、26、26-1地號等8筆國有地，為工業區土地，不符要點規定，又該土地已劃入周邊土地都市更新計畫，並已完成權利變換房屋選配，目前進入都市更新審議階段。

新北市議員葉元之今邀集台鐵及市府局處會勘。圖／葉元之提供
新北市議員葉元之今邀集台鐵及市府局處會勘。圖／葉元之提供

綠美化 台鐵

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