快訊

軍公教退撫提繳要納稅 全教總：不公平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡古戰爭文創賽結果出爐 台版「后翼棄兵」奪金獎

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
社會組由蔡燿宇以《中法戰爭 滬尾之奕》拿下金獎。圖／淡水古蹟博物館提供
社會組由蔡燿宇以《中法戰爭 滬尾之奕》拿下金獎。圖／淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館日前舉辦首屆「清法戰爭滬尾之役主題商品徵件比賽」，今日在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦頒獎典禮，社會組由蔡燿宇與吳宜蓁以《中法戰爭 滬尾之奕》拿下金獎，學生組則由許雅鈞《滬尾礮臺－－望遠砲》勇奪金獎。淡古表示，民眾可在12月6日前至小白宮參觀比賽成果展，一次飽覽得獎者的創意。

社會組金獎得主蔡燿宇表示，他與吳宜蓁把歷史記憶與傳統文化深入生活，便設計出融合滬尾之役與棋藝文化的「滬尾之奕」。將百年前的廝殺，透過紙上談兵化做棋盤上干戈，寓教於樂適合闔家親子玩賞，同時學習對台灣影響重大的在地歷史。圖案都是自己設計、考究，也將英文拼音加入，也可以讓老外有機會了解象棋，因最近美劇「后翼棄兵」討論度高，作品也被稱為是台版「后翼棄兵」。

學生組金獎得主許雅鈞由媽媽代表領獎，他的作品以具代表性的滬尾礮臺為發想，設計出以大砲造形為基礎，融入望遠鏡的功能。鍾宛諭以《中法戰爭之拯救小法軍泡茶杯》同時獲得學生組銅獎及網路人氣票選獎，鍾宛諭說，她的作品圍繞在人與人之間的關係與平衡，雖有各自的角色扮演，人都是有人情味的，希望藉由作品展現歷史記載的小事件、小角落，總有溫馨感人的一幕。」

淡古館長柏麗梅表示，來自全臺各地的參賽者創意無限，兼具獨特原創與巧思，每件作品皆能呼應主題及具備在地性，市場潛力也相當高，可以看出大家對戰爭文創的企圖心。辦完比賽、展完成果後，近期將選定量產的得獎作品，預計年底或明年初正式曝光，並於紅城小舖上架販售，屆時有興趣的人可多多支持新北文創商品。完整名單可上淡古官方網站查詢。

鍾宛諭以《中法戰爭之拯救小法軍泡茶杯》同時獲得學生組銅獎及網路人氣票選獎。圖／淡水古蹟博物館提供
鍾宛諭以《中法戰爭之拯救小法軍泡茶杯》同時獲得學生組銅獎及網路人氣票選獎。圖／淡水古蹟博物館提供

戰爭

延伸閱讀

台中大甲高中美工科復科 明年要招1班35名學生

三星堆陶豬 文創產品亮相

大直美麗華Ｘ綠美丘「金色耶誕市集」12/18登場！ 50攤美食文創攤位＋誠品市集超好逛

淡水「湖南勇古蹟園」修復完工 12月開放

相關新聞

1280月票補貼逐年增加 北市：明年票價保證不漲

雙北自2018年4月推出1280定期票，卻衍生有民眾每月使用破萬、捷運及公車業者負擔過多等問題。北市過去針對定期票補貼5...

永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

新北市永和區仁愛路52巷弄內有一處路中屋，坐落於都市計畫道路用地，土地所有權人為財政部國有財產署，現居者為國稅局退休員工...

環狀線軌道旁精華地段荒廢 新北想綠美化台鐵說不行

新北市板新捷運站周邊有一大片空地，明明是精華路段，卻被圍籬圍著，裡面雜草叢生、垃圾散落，新北市議員葉元之表示，此處雖然以...

淡古戰爭文創賽結果出爐 台版「后翼棄兵」奪金獎

新北市立淡水古蹟博物館日前舉辦首屆「清法戰爭滬尾之役主題商品徵件比賽」，今日在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦頒獎典禮...

煮共餐被雨淋 雙溪長源里改善屋頂漏水

雙溪區長源里每個月共餐活動，居民都熱情參與，志工們更是發揮所長，以鄉下手路菜作為共餐特色，但因鐵皮屋頂漏水，志工煮菜被雨淋，因此，新北市議員林裔綺爭取改善完成，另也要加裝遮雨棚，讓煮菜志工更方便料理，也不用忍受淋雨之苦。

汐止康寧街拓寬完成 市議員爭串聯自行車道

新北市政府為紓解汐止塞車問題，進行康寧街拓寬工程，現在終於完成，新北市議員張錦豪除希望銜接中山高康寧街南下匝道能夠儘快進行之外，也希望一旁基隆河兩岸的自行車道能夠串聯，提升交通、休閒品質。

全台唯一漁港獎學金 盼富基學子有好成績

石門區富基里有特別的漁港獎助學金，原是富基里長林茂森認為孩子是未來的希望，因此每年將富基漁港回饋金應用在勉勵在地學子向學，不過也因今年成績優異領到獎學金的學子略比去年少，里長林茂森也勉勵學生們好好學習，明年再來拿獎學金。

防搶演練逼真 汐止警迅速攔截歹徒保治安

為有效遏止強盜、搶奪、擄人等嚴重社會治安類似案件發生，汐止警分局今(1)日10時在汐止區農會實施金融機構防搶演練，在金融機構遭搶後之攔截圍捕偵測，結合各層次之機動組合警力，運用各重要聯外道路口攔截點、車牌辨識系統等，即時追緝攔截罪犯、迅速破案，防搶演練好逼真。

新北市創業貸款銳減 議員要求檢討

新北市創業貸款2017年開辦，第一年有31家申請，11家通過，2018年有45家申請，32家通過，本應逐年提升，但到了今...

新北歡樂耶誕城主燈換裝！全新視覺風格「奇幻篇」登場

新北歡樂耶誕城從11月13日開城後，每日吸引許多民眾前來觀賞。新北市觀光旅遊局今天公布第二支迪士尼3D光雕雷射投影秀「奇...

全台第一座爆米花主題觀光工廠 今在新北八里開幕

全台第一家！觀光工廠「卡滋爆米花觀光工廠樂園」今天在新北市八里區開幕，觀光工廠臨近八里渡船頭及十三行博物館，試營運1個多...

北市要求業者明訂契約 公車駕駛吸毒立刻開除

北市內湖區今年9月23日發生客運毒駕釀死亡車禍事件，引發社會關注，北市議員許淑華指出，毒駕事件造成公安疑慮，建議公運業者...

熱門新聞

苗栗新設2支固定式照相桿 元旦上路執法

雨超大！宜蘭蘇澳狂降暴雨 在地人驚訝：跟颱風有得比

影／嘉義種出無農藥超甜草莓 想吃不用再跑苗栗大湖

就職滿100日 陳其邁：分數留給市民打

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

檢舉違法爐渣掩埋 台南環團：挖了3米深 這叫鋪面？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。