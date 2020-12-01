淡古戰爭文創賽結果出爐 台版「后翼棄兵」奪金獎

新北市立淡水古蹟博物館日前舉辦首屆「清法戰爭滬尾之役主題商品徵件比賽」，今日在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦頒獎典禮，社會組由蔡燿宇與吳宜蓁以《中法戰爭 滬尾之奕》拿下金獎，學生組則由許雅鈞《滬尾礮臺－－望遠砲》勇奪金獎。淡古表示，民眾可在12月6日前至小白宮參觀比賽成果展，一次飽覽得獎者的創意。

社會組金獎得主蔡燿宇表示，他與吳宜蓁把歷史記憶與傳統文化深入生活，便設計出融合滬尾之役與棋藝文化的「滬尾之奕」。將百年前的廝殺，透過紙上談兵化做棋盤上干戈，寓教於樂適合闔家親子玩賞，同時學習對台灣影響重大的在地歷史。圖案都是自己設計、考究，也將英文拼音加入，也可以讓老外有機會了解象棋，因最近美劇「后翼棄兵」討論度高，作品也被稱為是台版「后翼棄兵」。

學生組金獎得主許雅鈞由媽媽代表領獎，他的作品以具代表性的滬尾礮臺為發想，設計出以大砲造形為基礎，融入望遠鏡的功能。鍾宛諭以《中法戰爭之拯救小法軍泡茶杯》同時獲得學生組銅獎及網路人氣票選獎，鍾宛諭說，她的作品圍繞在人與人之間的關係與平衡，雖有各自的角色扮演，人都是有人情味的，希望藉由作品展現歷史記載的小事件、小角落，總有溫馨感人的一幕。」

淡古館長柏麗梅表示，來自全臺各地的參賽者創意無限，兼具獨特原創與巧思，每件作品皆能呼應主題及具備在地性，市場潛力也相當高，可以看出大家對戰爭文創的企圖心。辦完比賽、展完成果後，近期將選定量產的得獎作品，預計年底或明年初正式曝光，並於紅城小舖上架販售，屆時有興趣的人可多多支持新北文創商品。完整名單可上淡古官方網站查詢。