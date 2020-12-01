新北市創業貸款銳減 議員要求檢討

新北市創業貸款2017年開辦，第一年有31家申請，11家通過，2018年有45家申請，32家通過，本應逐年提升，但到了今年卻僅有20家申請，8家通過，核貸金額570萬元，政策竟然倒退走。新北市經發局表示，中央今年推出多項紓困貸款及補助計畫，所以申請審查企業家數較少，市府今年特別與板信商業銀行合作「新北市急救貸」，已經協助23家新創企業取得紓困資金，融資金額達2677萬。

鄭宇恩痛批，新創產業正面臨疫情對整體經濟活動帶來衝擊，且投資風向、投資觀望時程都也遭受波及，這時營運資金是相當重要的，但經發局卻將這些年輕朋友們拒於門外，讓這本應是雪中送炭的政策，喪失為青年圓夢的原意。

鄭宇恩說，不僅如此，培育新創團隊的新北創力坊，今年許多做法顛覆了以往，包含今年的進駐團隊，竟有資本總額上億的團隊進駐，這也讓曾任創力坊的業師私下批評，擁有上億資本額何必占用市府資源及空間。

鄭宇恩表示，除進駐團隊篩選準則不同，更有進駐團隊向他陳情，創力坊整體環境的舒適和清潔情況越來越糟，訓練課程自原本的一年24堂課降低至一年10堂， 且原本每3個月會有兩場的交流會，縮水到每兩個月一場，還跟課程合併，連進駐團隊的業師課程，都變成是進駐團隊要自己開菜單，再由輔導團隊安排業師授課。

鄭宇恩指出，新創貸款核貸率過低的問題，新北應檢討並參考中小企業處的作法，採從優、從簡、從速的三大原則，以實際的作為支持這些在疫情肆虐這段時間想創業、正在創業的青年朋友。

經發局回應，為協助更多具創新應用產品或服務開發能力之新創團隊，只要團隊成員至少一人設籍新北市、或有意在新北市拓展據點者，即可申請進駐新北創力坊，例如擁有新北市成員的教育課程開發團隊在進駐期間，從原本雙北7間運動中心的合作關係擴增至15間，並增加了雙北親子館11間的常態課程合作。

經發局表示，新北創力坊週一至之週五皆安排清潔人員定時打掃並作成紀錄，周末時段也有不定時巡視及清潔，一直有在維護場地整體舒適與乾淨， 另新北創力坊今年度辦理財務、行銷、募資等不同主題課程，共辦理27場課程及交流會，還針對創業的商業模式與資源、投資人觀點及行銷方式，今年更首度安排新北市副市長、創投公司總經理等進行3場次直播活動，與新創團隊面對面，提供線上與線下互動諮詢。

經發局強調，因應新冠病毒疫情衝擊，市府今年特別與板信商業銀行合作「新北市急救貸」，協助業者展延貸款期間，共幫助23家新創企業取得紓困資金，融資金額共計新臺幣2,677萬元。另為協助新創團隊取得資金，今年推動群眾募資輔導計畫，徵選22組團隊進行輔導與諮詢，目前集資金額已達近6000萬元，成功協助新創產品取得營運資金。