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永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
永和仁愛路52巷一處路中路建築物拆除前照片。圖／新北工務局提供
永和仁愛路52巷一處路中路建築物拆除前照片。圖／新北工務局提供

新北市永和區仁愛路52巷弄內有一處路中屋，坐落於都市計畫道路用地，土地所有權人為財政部國有財產署，現居者為國稅局退休員工，因現況道路狹窄，僅有5公尺，經相關單位協調，居住者日前已完成搬遷，新北市違章拆除大隊於今日進場拆除，減少視線死角、避免人車爭道。

工務局新工處表示，該處道路路幅狹窄，行人及車輛勉強可單向通行，無法會車，以致險象環生；再加上屋況老舊不佳，多年來地方民代頻頻建議納入瓶頸打通專案，經協調相關單位及台北國稅局溝通，居住者已於日前搬遷，騰空屋內，並同步辦理管線遷移作業，今日順利完成房屋拆除，後續將由區公所進行道路線型調整。

新工處說，自2013年起成立道路瓶頸打通專案計畫以來，累計打通97處大大小小的瓶頸道路，長度總計5072公尺，透過讓實際瞭解當地交通問題的里長及當地居民參與提案，將持續推動計畫，讓新北市成為宜居城市。

永和仁愛路52巷路中屋拆除後，後續將由永和區公所進行道路線型調整，以減少行車視線死角，提高安全。圖／新北工務局提供
永和仁愛路52巷路中屋拆除後，後續將由永和區公所進行道路線型調整，以減少行車視線死角，提高安全。圖／新北工務局提供
永和仁愛路52巷一處路中路建築物拆除前照片。圖／新北工務局提供
永和仁愛路52巷一處路中路建築物拆除前照片。圖／新北工務局提供
永和仁愛路52巷路中屋拆除後，後續將由永和區公所進行道路線型調整，以減少行車視線死角，提高安全。圖／新北工務局提供
永和仁愛路52巷路中屋拆除後，後續將由永和區公所進行道路線型調整，以減少行車視線死角，提高安全。圖／新北工務局提供

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