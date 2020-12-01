永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

新北市永和區仁愛路52巷弄內有一處路中屋，坐落於都市計畫道路用地，土地所有權人為財政部國有財產署，現居者為國稅局退休員工，因現況道路狹窄，僅有5公尺，經相關單位協調，居住者日前已完成搬遷，新北市違章拆除大隊於今日進場拆除，減少視線死角、避免人車爭道。

工務局新工處表示，該處道路路幅狹窄，行人及車輛勉強可單向通行，無法會車，以致險象環生；再加上屋況老舊不佳，多年來地方民代頻頻建議納入瓶頸打通專案，經協調相關單位及台北國稅局溝通，居住者已於日前搬遷，騰空屋內，並同步辦理管線遷移作業，今日順利完成房屋拆除，後續將由區公所進行道路線型調整。