124日到6日火車站前廣場吃爆米花露天看電影 抽捷安特單車

台中市政府新聞局12月4到6曰在台中火車站站前廣場舉辦「露天電影放映活動」現場摸彩、Dress Code送好禮，限量爆米花，歡迎民眾一起感受耶誕前夕熱鬧氛圍！

新聞局表示，首日放映在台票房破1.6億元的日本動畫「天氣之子」，第2天播放瀰漫神奇魔法的「冰雪奇緣2」，最後1天壓軸登場充滿愛與冒險的「笑笑羊大電影：外星人來了」3部動畫電影適合全家觀賞。

新聞局說明，電影放映期間每天開放500人入場，前300名送爆米花，下午6點開始發放；另「看電影抽獎」摸彩活動，期間每天抽20組台中電影業者電影票券（1組2張）及15組台中特色伴手禮。12月6日加碼抽捷安特腳踏車1台，摸彩券發完為止。

電影放映期間穿著具耶誕元素的服裝或配件，不限主題cosplay服裝，每日限量糖果50份。