台北霞海城隍廟分靈 桃園大廟進駐月老神君

俗稱桃園大廟的桃園景福宮創建275年，主祀開漳聖王，為讓更多年輕朋友認識宗教文化，今天特地到台北霞海城隍廟分靈，恭請月老神君神尊回宮，並舉行安座大典將神尊請入新增的月老神君殿，廟方歡迎信徒參拜、擲筊求紅線，早日覓得良緣。

景福宮管委會主任委員簡征潭說，今年啟動整修廟宇美化環境計畫，由於廟內有1個空殿，他有感年輕朋友對台灣宗教信仰認識較少，若能有月老神君進駐，會吸引更多年輕人親近廟宇文化，探尋得知台北霞海城隍廟是台灣頗負盛名的月老廟而著手接洽。

簡征潭說，恰好台北霞海城隍廟道長與景福宮道長是同門師兄弟，該廟主持也願意促成這樁美事，景福宮特地找到鹿港小西天神像雕刻第6代傳人吳翔宇操刀，替景福宮雕刻全新的月老神君神尊，請神、入神與退神也都嚴守古法，費時2個月完成。

景福宮擇定吉日於今天進行月老神君安座大典，一大早6點半即先到台北霞海城隍廟舉行法會，進行分靈、開光等儀式，完成後回到桃園境內遶境，接著在廟前廣場舉行安座大典法會，廟方人員也紛紛喊著「進喔、進喔」，正式將月老神君迎進殿內供奉。