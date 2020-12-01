全台唯一漁港獎學金 盼富基學子有好成績

石門區富基里有特別的漁港獎助學金，原是富基里長林茂森認為孩子是未來的希望，因此每年將富基漁港回饋金應用在勉勵在地學子向學，不過也因今年成績優異領到獎學金的學子略比去年少，里長林茂森也勉勵學生們好好學習，明年再來拿獎學金。

2020-12-01 20:20