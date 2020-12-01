全台唯一漁港獎學金 盼富基學子有好成績
石門區富基里有特別的漁港獎助學金，原是富基里長林茂森認為孩子是未來的希望，因此每年將富基漁港回饋金應用在勉勵在地學子向學，不過也因今年成績優異領到獎學金的學子略比去年少，里長林茂森也勉勵學生們好好學習，明年再來拿獎學金。
石門區長林俊宏表示，其實全台灣有販賣新鮮魚貨的漁港相當多，但是漁港回饋金並不是都有，而且要怎麼在里內回饋全看里長怎麼運用，而富基里長認為學子的教育不能等，因此每年都會將這筆回饋金作為獎助學金來發放，很感謝里長為石門教育的用心，也勉勵孩子們要好好珍惜這份全台獨一無二的富基漁港獎學金，求取更好的學業成績。
富基里長林茂森說，孩子是未來的希望，卻也憂心石門偏鄉教學資源落後，因此每年都堅持一定要為孩子們爭取獎助學金，讓學生求學路上無後顧之憂，為此也相當感謝市府漁業處以及維管單位生活家的支持，讓富基里學生的教學資源更豐富，更努力在求學路上爭取優異表現。
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