汐止康寧街拓寬完成 市議員爭串聯自行車道

新北市政府為紓解汐止塞車問題，進行康寧街拓寬工程，現在終於完成，新北市議員張錦豪除希望銜接中山高康寧街南下匝道能夠儘快進行之外，也希望一旁基隆河兩岸的自行車道能夠串聯，提升交通、休閒品質。

湖興里長郭書成說，康寧街拓寬後道路規劃變成四線道，還外掛了自行車道還有人行道，相對來說我們行人空間完全被保障，所以，拓寬工程對里內來說幫助很大。

市議員張錦豪指出，康寧街拓寬未來是要銜接中山高南下匝道，目前一期工程完成後，預計明年的一月會設計、三月發包，二期工程會做到康寧街541巷也就是加油站那邊。

張錦豪表示，那目前拓寬有增加了人行道跟自行車道，未來我們積極的在爭取從福德一路的社區後方的基隆河自行車步道接上來康寧街串聯，從福德一路上來後我們也建議在樟江大橋做懸掛式的自行車專用道來連結兩岸自行車道。