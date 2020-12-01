煮共餐被雨淋 雙溪長源里改善屋頂漏水

雙溪區長源里每個月共餐活動，居民都熱情參與，志工們更是發揮所長，以鄉下手路菜作為共餐特色，但因鐵皮屋頂漏水，志工煮菜被雨淋，因此，新北市議員林裔綺爭取改善完成，另也要加裝遮雨棚，讓煮菜志工更方便料理，也不用忍受淋雨之苦。

長源里長陳資郎表示，長源里人口急遽下跌，目前長住居民僅百人，每個月的共餐時光是大家難得齊聚的場合，志工們料理好一定要先端來本里信仰中心威惠廟拜拜，虔誠的阿嬤們為此做菜都樂此不疲，最近在新北市議員林裔綺的爭取下，鐵皮屋頂重建完成，連屋頂吊扇都是全新的，讓廚房使用更方便。

新北市議員林裔綺表示，因為東北角雨勢強，很多時候雨絲斜著吹進料理空間，導致油鍋、地面附著雨水，今(30)日除了前來關心未來待改善的方向，也帶來新一年的水果月曆，讓交通不便的老人家，能拿到豐盛的新年祝福，在觀天下有線電視等諸多愛心企業的加菜金捐助下，今天的共餐特別豐盛，老人家吃著麻油雞等手路菜，相當滿足。

長源里長陳資郎表示，長源里辦公處也牽線防盲基金會，在12/13早上九點至下午，在威惠廟進行視力檢查、配鏡服務，歡迎長源、外柑等柑腳地區居民前來檢查，改善不便出外配鏡的日常視力問題。