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北市要求業者明訂契約 公車駕駛吸毒立刻開除

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
為確保民眾安全，北市議員決議北市公運業者契約須明訂駕駛不得吸毒等規定。聯合報系資料照
為確保民眾安全，北市議員決議北市公運業者契約須明訂駕駛不得吸毒等規定。聯合報系資料照

北市內湖區今年9月23日發生客運毒駕釀死亡車禍事件，引發社會關注，北市議員許淑華指出，毒駕事件造成公安疑慮，建議公運業者在簽訂契約時，明定駕駛若被查獲吸毒即刻開除，不得擔任客運等大眾運輸駕駛。經交通委員會研議後通過，北市公運處表示，會再次函請中央研議辦理。

根據北市警察局資料顯示，2018年與2019年均查獲約有5000件一、二級毒品吸食件數，法務部資料指出，2019年吸食一、二級毒品附命完成戒癮治療比率僅17.3%、25.9%，顯示仍有高比例者無法戒癮。

許淑華認為，毒駕涉及大眾安全問題，市府應做嚴厲把關，提議有吸毒前科者不得從事大眾運輸駕駛，僅管涉及人權問題，但市府應做好因應措施，確保民眾安全。

公運處長常華珍指出，今年10月已行文交通部，明訂大客駕駛管制規範，比照台鐵、高鐵及計程車駕駛，中央11月11日回文表示，公運駕駛依「道路交通管理處罰條例」第35條，吸食毒品者可吊銷駕照。

常華珍，這樣的處罰方式與酒駕相同，恐無法有效遏止毒駕事件發生，若今日決議通過，要求吸毒者不得擔任大眾運輸駕駛，將會再次函請中央研議辦理。

北市議員苗博雅表示，市府在沒有法律限制下，不能限制人民工作的權利，但雇主可以決定是否聘用，針對既有駕駛應掌握是否有吸毒問題，建議公運業者修訂工作規則，在契約中明定查獲吸毒者即刻開除。

經交委研議後，將提案內容修改為，既有公運駕駛驚藥檢或查獲疑似有吸食毒品情況，須暫停駕駛工作，若確定藥檢結果為陽性，即刻開除不得從事大眾運輸駕駛，並通過此提案。

常華珍表示，在中央還未宣布明確規範前，有針對「駕駛藥檢」進行新一波制度，過去除了例行健檢包含尿液檢查外，1年會抽檢25％駕駛進行藥檢。現為避免毒駕事件，包含健檢，每位駕駛每年至少會有1次無預警抽檢，嚴格檢查確保駕駛無吸食毒品情況。

勞資雙方在9月及10月時，也協議修正工作規則與勞動契約，內容為「駕駛員簽訂不吸毒承諾書」、「藥檢呈陽性即停止駕駛，複檢確定即解僱」，目前業者還在與駕駛溝通中。

另外，毒駕事件發生後，公運處也積極抽查，目前查到三重客運2名駕駛藥檢呈現陽性、1名拒絕檢測；大都會客運則有1名拒檢，4名駕駛經約談均自請離職。

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