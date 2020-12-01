居民反台南水交社設圍籬 文化局順從民意不設了

台南水交社文化園區附近居民反對文化局在園區設置金屬圍籬，今天下午與文化局協商，文化局雖然提出減少圍籬的措施，居民仍認為圍籬太醜，會破壞景觀，有民代表示若設圍籬就會抗爭。文化局長葉澤山最後決定不設圍籬，劍拔弩張中和氣、快樂收場。

台南市文化局基於古蹟維護、安全、人力等考量，將在水交社文化園區古蹟區設置圍籬並已發包，但附近居民反對設置，認為除了影響他們的休閒運動，也破壞整體景觀。上周間進行協商，雖未達成共識，文化局長葉澤山表示會再減少圍籬面積，也會考慮搭配電子圍籬。

今天下午雙方再次協商，市議員王家貞、林美燕、李啟維、周麗津，以及蔡淑惠服務處都到場關心，葉澤山帶著居民、民代繞著古蹟區，說明設置工作門、圍籬的位置，表示，從南側、西側到北側，幾乎都沒設圍籬，只有東側國防部用地才會設圍籬。但在場民代與居民一樣，全數都反對設置圍籬，認為圍籬太難看了，若設置將破壞整體景觀，反而會讓遊客不願來水交社文化園區。

世界花園社區主委許惠美與居民認為，實際走一趟古蹟區，更讓他們反對設置圍籬，許惠美並建議文化局不要為設圍籬而設圍籬，建議文化局可結合附近大樓管委會，在文化園區舉辦耶誕裝飾競賽，進而吸引引人潮，帶動文化園區門票收入。林美燕更嗆聲，若文化局仍堅持要設置圍籬，將發動抗爭；她並說，若仍要設金屬圍籬，「就把竹籬笆還給我們」，還比較漂亮。