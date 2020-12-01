一竹慈善會獲頒最佳領航奉獻獎 侯友宜讚公益神隊友

新北市社會局今天舉辦「新北市人民團體領航金獎暨性別平等績優團體頒獎典禮」，表揚在新北市熱心公益及促進性別平等的優秀團體，其中社團法人新北市一竹慈善會獲得「最佳領航奉獻獎」，新北市長侯友宜今出席頒獎，侯友宜表示，期盼更多社團能走入人群，加入「公益國家隊」的行列，一起成為公益神隊友。

新北市一竹慈善會成立至今已滿20年，會員從10幾人的規模一路成長到超過2000人，每年辦理急難救助、協助喪葬、捐款超過200萬元，更將服務遍及到新北市各區，定期服務各地機構，包括八里愛心教養院、愛維養護中心、各地日照及長照中心等。

理事長許誥表示，一竹慈善會已連續4年獲得領航金獎，今年獲頒「最佳領航奉獻獎」是榮譽更是使命，未來將更加努力，希望照顧、服務更多弱勢。

本次獲頒「金獎」有22家團體，其中「社團法人新北市志願服務協會」辦理街友年節關懷活動不遺餘力， 內容包括義剪、義診、職業媒合、法扶、衣物發放等服務，鼓舞街友力爭上游、自立自強，除此之外，也提供夜間關懷遊民及收容服務，寒冬送暖。

「社團法人新北市道德慈善協進會」為關懷經濟弱勢族群，每年於歲末年初不定期舉辦冬令救濟「寒冬送暖」活動，針對新北市低收入戶及家境困苦的社會邊緣戶發放冬令救濟金及物資，每年受惠戶數達數百戶；對於弱勢家庭或個人突遇急難事件而遭遇困境者，透過相關單位轉介，派員前往訪查及慰問，給予適切濟助。

侯友宜表示，新北市團體超過5400家，居各縣市之冠，透過「領航金獎」的帶動，鼓勵更多團體加入行善公益的行列，例如新北市一竹慈善會就是市府的「神隊友」，許多資源不足的個案，透過一竹慈善會的幫忙，不僅獲得更多物資，也讓瀕危的家庭狀況能重回正軌。去年市府成立的「好日子愛心大平台」，也是靠著各位神隊友的支持，才能在短短一年多的時間媒合到12.8億的資源，讓統籌分配款始終不足的新北市，能夠創造各項社福奇蹟。