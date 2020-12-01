快訊

國道警察勤務中心主任失聯 石碇山區溪床尋獲無生命跡象

不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一竹慈善會獲頒最佳領航奉獻獎 侯友宜讚公益神隊友

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
社團法人新北市一竹慈善會獲得「最佳領航奉獻獎」，理事長許誥（右三）表示，未來將更加努力，希望照顧、服務更多弱勢。記者江婉儀／攝影
社團法人新北市一竹慈善會獲得「最佳領航奉獻獎」，理事長許誥（右三）表示，未來將更加努力，希望照顧、服務更多弱勢。記者江婉儀／攝影

新北市社會局今天舉辦「新北市人民團體領航金獎暨性別平等績優團體頒獎典禮」，表揚在新北市熱心公益及促進性別平等的優秀團體，其中社團法人新北市一竹慈善會獲得「最佳領航奉獻獎」，新北市長侯友宜今出席頒獎，侯友宜表示，期盼更多社團能走入人群，加入「公益國家隊」的行列，一起成為公益神隊友。

新北市一竹慈善會成立至今已滿20年，會員從10幾人的規模一路成長到超過2000人，每年辦理急難救助、協助喪葬、捐款超過200萬元，更將服務遍及到新北市各區，定期服務各地機構，包括八里愛心教養院、愛維養護中心、各地日照及長照中心等。

理事長許誥表示，一竹慈善會已連續4年獲得領航金獎，今年獲頒「最佳領航奉獻獎」是榮譽更是使命，未來將更加努力，希望照顧、服務更多弱勢。

本次獲頒「金獎」有22家團體，其中「社團法人新北市志願服務協會」辦理街友年節關懷活動不遺餘力， 內容包括義剪、義診、職業媒合、法扶、衣物發放等服務，鼓舞街友力爭上游、自立自強，除此之外，也提供夜間關懷遊民及收容服務，寒冬送暖。

「社團法人新北市道德慈善協進會」為關懷經濟弱勢族群，每年於歲末年初不定期舉辦冬令救濟「寒冬送暖」活動，針對新北市低收入戶及家境困苦的社會邊緣戶發放冬令救濟金及物資，每年受惠戶數達數百戶；對於弱勢家庭或個人突遇急難事件而遭遇困境者，透過相關單位轉介，派員前往訪查及慰問，給予適切濟助。

侯友宜表示，新北市團體超過5400家，居各縣市之冠，透過「領航金獎」的帶動，鼓勵更多團體加入行善公益的行列，例如新北市一竹慈善會就是市府的「神隊友」，許多資源不足的個案，透過一竹慈善會的幫忙，不僅獲得更多物資，也讓瀕危的家庭狀況能重回正軌。去年市府成立的「好日子愛心大平台」，也是靠著各位神隊友的支持，才能在短短一年多的時間媒合到12.8億的資源，讓統籌分配款始終不足的新北市，能夠創造各項社福奇蹟。

侯友宜 愛心

延伸閱讀

侯友宜行動治理 鄭文燦鐵人精神

新北 讓好還能更好

丁怡銘就訊特權？ 侯友宜：部分過程應公開透明

侯友宜專訪談萊豬 要中央標示清楚供民眾選擇

相關新聞

北市要求業者明訂契約 公車駕駛吸毒立刻開除

北市內湖區今年9月23日發生客運毒駕釀死亡車禍事件，引發社會關注，北市議員許淑華指出，毒駕事件造成公安疑慮，建議公運業者...

台鐵瑞芳─猴硐邊坡滑動封鎖西正線 預估明午完成搶修

台鐵瑞芳站到猴硐站間的西正線，因連日大雨造成邊坡滑動，電力桿昨受影響造成電車線異常。台鐵工務處緊急調正後恢復通車，但監看...

一竹慈善會獲頒最佳領航奉獻獎 侯友宜讚公益神隊友

新北市社會局今天舉辦「新北市人民團體領航金獎暨性別平等績優團體頒獎典禮」，表揚在新北市熱心公益及促進性別平等的優秀團體，...

連日大雨瑞芳猴硐間電車線故障 台鐵致歉明中午前恢復

連日大雨，加劇台鐵邊坡滑動，導致瑞芳-猴硐間現採單線雙向行車。台鐵局稍早致歉，並表示盡力搶修電車線中，預計明天中午前恢復...

格外品也美味 新北辦惜食分享節邀民眾製作濃湯

新北市農業局為推動「惜食」理念，將於12月5、6日下午2點至6點，在板橋火車站站前廣場舉辦「2020耶誕惜食分享節」。今...

北市首創空品區 烏賊柴大客貨機車進出3站6處最高罰6萬

台北市從明年元旦起，將創全國之先劃設全國首處「都會型空氣品質維護區」。台北、市府、南港三處轉運站；台北101、陽明山公園...

缺共識 雙溪建水庫沒有時間表

經濟部預計在新北雙溪區興建水庫，新北市長侯友宜昨天表示，興建水庫要傾聽地方民意，更重要是不能破壞生態環境，反對雙溪水庫自...

引用北大特區回收水 學校年省14萬水費

為有效利用水資源，新北市在台北大學特定區設置全台第一座大型薄膜生物汙水處理廠，每日最多可提供5000噸回收水，作為民眾洗...

中和國小附幼共融遊戲場 啟用

新北市中和國小附設幼兒園有自閉症、發展遲緩等41位特教兒，是新北安置特教兒最多的公幼，市府特別打造樹屋共融遊戲場，讓特教...

私房秘境／芒花開滿山頭 陽明山正美

陽明山過去被稱為草山，泛指大屯山、七星山及紗帽山等山區。清治時期，政府擔心小偷會在山區樹林內竊取硫磺，所以會定期放火燒山...

柯文哲：有風吹草動 要拿人頭來

中央流行疫情指揮中心啟動「秋冬社區防疫專案」，從今天起，北市府強制要求民眾進入八大類場所，應配戴口罩。台北市長柯文哲昨也...

移動測速照相地點 北市全面公布

北市議會警政委員會昨通過議員戴錫欽等人提案，要求市府修正一般交通違規作業程序，全面公布移動式測速照相地點，並盤點肇事熱點...

熱門新聞

苗栗新設2支固定式照相桿 元旦上路執法

影／嘉義種出無農藥超甜草莓 想吃不用再跑苗栗大湖

雨超大！宜蘭蘇澳狂降暴雨 在地人驚訝：跟颱風有得比

就職滿100日 陳其邁：分數留給市民打

新北新巴士不能走北市 捷運站在眼前卻不能停

檢舉違法爐渣掩埋 台南環團：挖了3米深 這叫鋪面？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。