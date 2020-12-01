偏鄉童沒看過手錶 新北工會化「工藝」變「公益」

新北工會行善團成員來自新北89家職業工會，人人除了一身技藝，還有一顆助人的心。成立近10年，幫助多達2萬6900人，其中新北市鐘錶眼鏡工會理事長林鈺清就分享，曾在偏鄉服務時送一名小朋友手錶，小朋友竟說沒看過，驚喜表情讓他印象深刻，因此決定持續地從事公益，幫助更多人。

新北勞工局今舉行「新北工會行善團成果發表會暨頒獎典禮」，勞工局長陳瑞嘉表示，感謝行善團近10年付出，新北的工會很團結，大家有錢出錢、有力出力，發揮本業職能及資源，協助弱勢，其他縣市更已開始仿效。

行善團成員之一的新北市鐘錶眼鏡工會理事長林鈺清，今年也剛獲得好人好事代表，從三峽、貢寮、平溪及萬里等地區偏鄉啟動行善，協助清寒家庭、弱勢族群及偏鄉托老中心，免費贈送手錶及驗光、配鏡。林鈺清說，「有小朋友沒看過手錶，收到錶又驚又喜的表情，讓我一定要一直做下去。」

此外工會中還有「行善三兄弟」，由電器裝修工會前理事長林惠達、油漆業工會理事長何天台及廚具爐具裝置運送工會常務理事張水文組成，長期在居家修繕領域互相配合，配合寒流或年節前夕趕工，就為了讓弱勢家庭能住得溫暖。

陳瑞嘉說，去年至今行善團共出動2600位志工，服務至少2萬6900位弱勢民眾；今年工會也提供實物銀行1500餘件物資分送弱勢失業勞工，目前也跟社會局「愛心大平台」合作職災個案急難救助及弱勢家庭居家修繕2個行善計畫，未來也期待更多工會的投入。