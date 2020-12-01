台鐵瑞芳─猴硐邊坡滑動封鎖西正線 預估明午完成搶修

台鐵瑞芳站到猴硐站間的西正線，因連日大雨造成邊坡滑動，電力桿昨受影響造成電車線異常。台鐵工務處緊急調正後恢復通車，但監看人員今晨發現邊坡滑動加劇，考量行車安全，上午7點29分封鎖西正線，以東正線單線雙向運轉，並派員搶修。

台鐵工務處上午表示，在瑞芳-猴硐間的西正線指標K12+233處緊鄰邊坡，因連日大雨，昨天下午出現邊坡滑動，影響到電力桿導致電車線異常。工務人員緊急到場，將電車線調至正位後恢復通車。

工務處派員在現場持續監看邊坡狀況，今晨發現昨天持續降雨，邊坡滑動加劇，考量行車安全，決定封鎖西正線搶修，施工期間以東正線單線雙向行車。

台鐵表示，上午進行拆除電車線桿等前置作業，並計畫今天晚間雙線斷電後，全面封閉路線開挖，重新打設鋼軌樁進行邊坡加固；打除滑動邊坡擋土結構後，噴凝土進行緊急邊坡保護，並施作臨時電力桿。