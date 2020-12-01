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連日大雨瑞芳猴硐間電車線故障 台鐵致歉明中午前恢復
連日大雨，加劇台鐵邊坡滑動，導致瑞芳-猴硐間現採單線雙向行車。台鐵局稍早致歉，並表示盡力搶修電車線中，預計明天中午前恢復雙線通行。
台鐵說，瑞芳-猴硐間西正線K12+233處，因連日大雨且緊鄰邊坡，昨下午發現邊坡滑動，影響電力桿造成電車線異常，經緊急處理將電車線調至正位後恢復通車，並同步派員於現場監看邊坡狀況。
台鐵說，今晨監看人員發現，因夜間持續降雨造成邊坡滑動加劇，考量行車安全，於上午7時29分封鎖西正線，以東正線單線雙向運轉，並啟動緊急搶修作業。
台鐵說，目前正辦理拆除電車線桿等前置作業，並計畫於今日夜間雙線斷電後，全面封閉路線進行開挖，包括打設鋼軌樁進行邊坡加固，打除滑動邊坡擋土結構，及噴凝土進行緊急邊坡保護，並施作臨時電力桿。
台鐵說，緊急搶修作業預估明中午前恢復雙線通行，將全力動員進行搶修，以儘速恢復雙線運行為目標，降低對於運旅服務的影響及衝擊。
台鐵說，因受瑞芳-猴硐間天然災害影響，目前採單線雙向營運模式，以降低對於旅客之影響，另已成立二級應變小組，以加強運轉整理及調度效率，縮短列車誤點時間，搶修完成前通過該路段各次列車將有延誤情形，造成旅客不便，深致歉意。
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