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格外品也美味 新北辦惜食分享節邀民眾製作濃湯

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市農業局將於12月5、6日下午2點至6點，在板橋火車站站前廣場舉辦「2020耶誕惜食分享節」。圖為活動示意照。圖／新北市農業局提供
新北市農業局將於12月5、6日下午2點至6點，在板橋火車站站前廣場舉辦「2020耶誕惜食分享節」。圖為活動示意照。圖／新北市農業局提供

新北市農業局為推動「惜食」理念，將於12月5、6日下午2點至6點，在板橋火車站站前廣場舉辦「2020耶誕惜食分享節」。今年以「惜食國際村」為活動主題，除了邀請民眾自帶蔬果一同製作美味濃湯及參與惜食短講外，還可以品嘗到12種各國風味的惜食餐點。

農業局表示，今年除了邀請「粩泰泰-泰式料理」、「魚缸咖啡」、「哈芒狗」、「食旅光廚房」、「牧牧沙拉」等特色惜食分享餐廳，也邀請「好食好食」、「八里新住民關懷協會」、「客家文藝交流協會」、「新北市烏來泰雅農產合作社」及推動地方共生的「雙溪一十四」與首度加入惜食推廣店家行列的「愛加倍餐廳」一同共襄盛舉，帶來台灣在地與各國美味料理。

另外為慶祝「國際糧食組織75周年」及「世界糧食日40周年」．前75名參加濃湯與比薩的共煮活動與前40名自帶食材的民眾，都有機會獲得精美禮品。在12月6日下午1點現場報名異國料理DIY體驗，還可以參與異國料理票選，即有機會獲得限量的泰國錫水杯、越南咖啡壺及日式餐盒。

農業局長李玟表示，格外品就是「正常規格」以外的農產品，因賣相不好，處理較費工，較不被市場接受，常在產銷過程的第一關被剔除，但其實它們的品質及營養與其他蔬果一樣。為推動「惜食」理念，新北市已第6度舉辦「耶誕惜食分享節」，希望透過料理互動方式，讓大眾體驗格外品料理的多樣化。

新北市農業局將於12月5、6日下午2點至6點，在板橋火車站站前廣場舉辦「2020耶誕惜食分享節」。圖為活動示意照。圖／新北市農業局提供
新北市農業局將於12月5、6日下午2點至6點，在板橋火車站站前廣場舉辦「2020耶誕惜食分享節」。圖為活動示意照。圖／新北市農業局提供

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