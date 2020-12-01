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北市劃設全國首都會型空品區 2/1起違規就開罰

中央社 / 台北1日電

北市在3轉運站、6景點劃設空氣品質維護區，為全國首個都會型空品區，110年1月1日起進入的柴油車應取得優級自主管理標章、機車應完成定期檢測，2月1日起違規要開罰。

台北市環保局表示，今日公告劃設「第一期空氣品質維護區」，範圍包含市府、台北及南港等3處交通轉運站；陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠及台北101大樓等6處觀光景點。

自明年1月1日起，進入空品維護區的柴油大客車大貨車，應取得沒超過有效期限的優級自主管理標章；機車則應完成當年度定期檢測。

環保局空污噪音防制科長楊梅華指出，藉由劃設空品區，督促車主完成定檢。目前稽查方式有智慧車牌辨識、拍照稽查及人工攔查，3轉運站已安裝車牌辨識設備，景點部分先用拍照及人員攔查，之後也會陸續安裝相關設施。

至於未符合管制規定的車輛若開進空品維護區，第一個月將勸導，但從2月1日起，對違規車輛就直接告發開罰，首次罰鍰金額依車種分別為機車新台幣500元、柴油小貨車1000元及柴油大客貨車2000元。最高可處6萬元罰鍰。

環保局表示，3站6處空氣品質維護區出入口及路段路燈桿、交通號誌桿等，已陸續設置警示告示牌，未來也將透過廣播、公車體廣告、路燈旗、電子看板及跑馬燈等多元管道宣導。

楊梅華說，在都會區開設空品管制，台北市是開先河，因柴油引擎廢氣已被WHO公告為一級致癌物，且大型柴油車PM2.5排放強度遠高於其他車種，因此此次管制先納入柴油的大客車大貨車等；至於柴油轎車，因外觀上與汽油車無法辨別，且污染量較低，此次先不納入管制。

北市 空氣品質 柴油車

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