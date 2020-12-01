北市首創空品區 烏賊柴大客貨機車進出3站6處最高罰6萬

台北市從明年元旦起，將創全國之先劃設全國首處「都會型空氣品質維護區」。台北、市府、南港三處轉運站；台北101、陽明山公園、故宮、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠等六處景點，若柴油車未通過排氣檢驗、未取得優級自主管理標章；機車未完成當年度定檢，進入以上場所首次違反將處500至2000元不等罰款，罰款金額最高可達6萬元。

台北市環保局空躁科長楊梅華表示，環保署已於今年10月20日核定北市「第一期空氣品質維護區」，劃設範圍為三站六處，北市府後續也將陸續針對醫療院所、學校等周邊，規劃劃設空品維護區。

環保局長劉銘龍表示，從明年元旦起，未符合規定的車輛行駛於北市第一期空品維護區，將先採稽查勸導，北市府會給予一個月勸導期；2月1日起，車輛違規將直接取締告發。首次罰鍰金額機車為500元、柴油小貨車為1000元，柴油大貨車則開罰2000元。

劉銘龍說，北市府是參考法國巴黎的做法，為減少觀光巴士排放造成空氣汙染，北市府優先於三座轉運站及六處觀光景點規劃「空品維護區」，柴油大貨車及小貨車需到各縣市柴油車排煙檢測站檢驗排氣，並取得優級自主管理標章，相當於四期車輛排放標準；另外，機車也需要到地方機車定檢站，依規定完成當年度的定期排氣檢驗。預估每年可以減少27.3公噸的PM2.5排放。

楊梅華表示，空品維護區的柴油車、機車空品違規取締，環保局會在轉運站大客貨及小貨車入口處、六處景點的停車場進出口，設置車牌辨識系統，以科技執法方式，取締未符合規定車輛。至於出廠未滿三年的柴油車不列為管制對象。

楊梅華表示，台北市因無大型工廠，主要汙染來自於移動汙染源的車輛廢氣排放，WHO也已將車輛廢氣列為一級致癌物，加上大型柴油車的廢氣汙染高於其他車種，包括PM2.5排放為汽油車多19倍、氮氧化物排放為53倍，還有考量柴油大客貨車的檢測率低於2成，基於維護空品，這次主要針對柴油車及燃油機車管制。

楊梅華表示，台北市車輛密度為全國平均值的十倍，統計台北市三座轉運站及六處觀光景點，每年約有224萬輛次大型柴油車進出。