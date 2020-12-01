快訊

英國Topshop母集團破產！疫情時代的「逛街之死」

馬斯克叫她滾！哈佛商學院首位台裔女教授用4字母讓他笑出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市首創空品區 烏賊柴大客貨機車進出3站6處最高罰6萬

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市從明年元旦起，將創全國之先劃設全國首處「都會型空氣品質維護區」。包括台北、市府、南港三處轉運站；台北一零一、陽明山公園、故宮、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠等六處景點。記者林麗玉／攝影
台北市從明年元旦起，將創全國之先劃設全國首處「都會型空氣品質維護區」。包括台北、市府、南港三處轉運站；台北一零一、陽明山公園、故宮、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠等六處景點。記者林麗玉／攝影

北市從明年元旦起，將創全國之先劃設全國首處「都會型空氣品質維護區」。台北、市府、南港三處轉運站；台北101、陽明山公園、故宮、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠等六處景點，若柴油車未通過排氣檢驗、未取得優級自主管理標章；機車未完成當年度定檢，進入以上場所首次違反將處500至2000元不等罰款，罰款金額最高可達6萬元。

台北市環保局空躁科長楊梅華表示，環保署已於今年10月20日核定北市「第一期空氣品質維護區」，劃設範圍為三站六處，北市府後續也將陸續針對醫療院所、學校等周邊，規劃劃設空品維護區。

環保局長劉銘龍表示，從明年元旦起，未符合規定的車輛行駛於北市第一期空品維護區，將先採稽查勸導，北市府會給予一個月勸導期；2月1日起，車輛違規將直接取締告發。首次罰鍰金額機車為500元、柴油小貨車為1000元，柴油大貨車則開罰2000元。

劉銘龍說，北市府是參考法國巴黎的做法，為減少觀光巴士排放造成空氣汙染，北市府優先於三座轉運站及六處觀光景點規劃「空品維護區」，柴油大貨車及小貨車需到各縣市柴油車排煙檢測站檢驗排氣，並取得優級自主管理標章，相當於四期車輛排放標準；另外，機車也需要到地方機車定檢站，依規定完成當年度的定期排氣檢驗。預估每年可以減少27.3公噸的PM2.5排放。

楊梅華表示，空品維護區的柴油車、機車空品違規取締，環保局會在轉運站大客貨及小貨車入口處、六處景點的停車場進出口，設置車牌辨識系統，以科技執法方式，取締未符合規定車輛。至於出廠未滿三年的柴油車不列為管制對象。

楊梅華表示，台北市因無大型工廠，主要汙染來自於移動汙染源的車輛廢氣排放，WHO也已將車輛廢氣列為一級致癌物，加上大型柴油車的廢氣汙染高於其他車種，包括PM2.5排放為汽油車多19倍、氮氧化物排放為53倍，還有考量柴油大客貨車的檢測率低於2成，基於維護空品，這次主要針對柴油車及燃油機車管制。

楊梅華表示，台北市車輛密度為全國平均值的十倍，統計台北市三座轉運站及六處觀光景點，每年約有224萬輛次大型柴油車進出。

北市 柴油車 PM2.5

延伸閱讀

防空汙！明年起進入北市3站6處 柴油車未取得優級標章恐挨罰

移動測速照相地點 北市全面公布

羅志祥豪宅增設露天游泳池？ 北市：須申請結構補強

工業宅違規設籍剔除地址？ 北市：無強制規定

相關新聞

格外品也美味 新北辦惜食分享節邀民眾製作濃湯

新北市農業局為推動「惜食」理念，將於12月5、6日下午2點至6點，在板橋火車站站前廣場舉辦「2020耶誕惜食分享節」。今...

北市首創空品區 烏賊柴大客貨機車進出3站6處最高罰6萬

台北市從明年元旦起，將創全國之先劃設全國首處「都會型空氣品質維護區」。台北、市府、南港三處轉運站；台北101、陽明山公園...

台中水湳中央公園6日啟用辦活動 周邊交管看這裡

台中市民期待已久的水湳經貿園區中央公園將在6日啟用，中央公園占地67公頃，是台北市大安森林公園的2.58倍，園內種植萬棵...

缺共識 雙溪建水庫沒有時間表

經濟部預計在新北雙溪區興建水庫，新北市長侯友宜昨天表示，興建水庫要傾聽地方民意，更重要是不能破壞生態環境，反對雙溪水庫自...

引用北大特區回收水 學校年省14萬水費

為有效利用水資源，新北市在台北大學特定區設置全台第一座大型薄膜生物汙水處理廠，每日最多可提供5000噸回收水，作為民眾洗...

中和國小附幼共融遊戲場 啟用

新北市中和國小附設幼兒園有自閉症、發展遲緩等41位特教兒，是新北安置特教兒最多的公幼，市府特別打造樹屋共融遊戲場，讓特教...

私房秘境／芒花開滿山頭 陽明山正美

陽明山過去被稱為草山，泛指大屯山、七星山及紗帽山等山區。清治時期，政府擔心小偷會在山區樹林內竊取硫磺，所以會定期放火燒山...

柯文哲：有風吹草動 要拿人頭來

中央流行疫情指揮中心啟動「秋冬社區防疫專案」，從今天起，北市府強制要求民眾進入八大類場所，應配戴口罩。台北市長柯文哲昨也...

移動測速照相地點 北市全面公布

北市議會警政委員會昨通過議員戴錫欽等人提案，要求市府修正一般交通違規作業程序，全面公布移動式測速照相地點，並盤點肇事熱點...

德惠街拆除致鄰房牆壁受損 北市：加強監督工地

德惠街建築工程進行拆除作業時，導致鄰房外牆及內部牆壁受損事件，該住戶於11月27日通報施工損鄰事件，北市建管處為避免施工...

工業宅違規設籍剔除地址？ 北市：無強制規定

北市長柯文哲上任後清查違規使用的商業宅及工業宅，北市議員潘懷宗指出，有北投關渡工業區租屋族民眾陳情，房東因不給設籍，導致...

新北市標售16筆土地 台北港特定區交通發達潛力高

新北市政府地政局即日起公告，將於12月29日上午10時於市府大樓24樓2422會議室辦理台北港特定區區段徵收區、金山地區...

熱門新聞

傻眼！枋寮石頭營發現未爆彈 屏東議員徒手抓彈拍照

花蓮客運駕駛出走 公路總局協調4路線代駛1年

大洗花椰菜錯了 彰化縣魚寮社區青農破解迷思

台中市雙十公車優惠 市民限定12月1日起95處綁卡

影／嘉義種出無農藥超甜草莓 想吃不用再跑苗栗大湖

彰化縣埤頭街區南歐風情 趕工搶明年春節旅遊商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。