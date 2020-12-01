台中水湳中央公園6日啟用辦活動 周邊交管看這裡

台中市民期待已久的水湳經貿園區中央公園將在6日啟用，中央公園占地67公頃，是台北市大安森林公園的2.58倍，園內種植萬棵原生樹木、設置12項感官體驗設施、智慧路燈及感測器，落實「低碳、智慧、創新」城市目標，6日啟用活動將邀請國立台灣交響樂團、紙風車劇團演出，現場也設置文創、農產、美食三大市集，台中市第六警分局預期有大量人潮，已做好交通疏導計畫因應。

台中市第六警分局將在6日下午1時起在會場周邊道路實施交通管制措施如下：

一、管制路段(雙向封閉、只出不進)：

(一)凱旋路(敦化路至大鵬路)。

(二)西安街(西安街277巷至凱旋八街)。

(三)西安街227巷4弄(西安街277巷至凱旋八街)

(四)凱旋八街、凱旋七路、凱旋六街、凱旋五街、凱旋三街、凱旋二街、凱旋東街。

二、管制時間：109年12月6日下午1時至6時。

三、管制原則：除機車、接駁車、警備車、消防車、救護車、復康巴士、工程救險車及持有通行證等車輛可以通行外，其餘汽車及大型車輛禁止駐停或通行。

市府於活動期間提供2線接駁專車，分別由北水湳接駁站(經貿九路路側搭車)及南水湳接駁站(經貿路路側搭車)往返會場。警方呼籲自行開車前往民眾可停放在周邊停車場，再搭乘接駁車至會場，儘量不要自行開車前往會場，避免造成周邊交通壅塞。

台中市第六警分局表示，有關此次活動交通路況及管制措施，警方將隨時提供最完整的即時交通資訊給警廣插播報導，供市民作為行車參考。

第六警分局長盧廷彰提醒，多利用免費接駁專車前往會場，如果自行開車，請駕駛人遵守各路口員警、義交指揮疏導，依序行進，勿任意違規停車，避免管制區域周邊道路車流阻滯而影響寶貴時間。行經附近車輛建議提前規劃改道，避開管制路段，共同維持交通秩序及行車順暢。

盧廷彰說，中央公園啟用後，第六警分局針對廣大公園範圍內之遊客中心及公共廁所等治安要點，亦增加巡邏守望頻次，強化維護治安作為，防杜不法事件發生，提供市民一個優質休憩處所。