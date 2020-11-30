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優人神鼓山上劇場燒毀 北市府通過緊急搶修計畫

中央社 / 台北30日電

優人神鼓山上劇場去年發生火災，台北市文資會今天通過緊急搶修計畫，先設置臨時廁所、消防設備及大舞台修繕，提升藝術家工作環境；正式修復則可能要到2024年。

台北市文山區老泉山的優人神鼓山上劇場，去年8月發生火災，劇場燒到只剩柱子與地板骨架。台北市文化局今天在文資審議會上通過緊急搶修計畫，將先設置臨時廁所、新增消防設備、修繕大舞台，讓常駐藝術工作者環境較完善。

優人生態聚落營運長盧健英指出，每天約20至30名藝術工作者在山上創作，「整個生活空間要給最大的方便跟給藝術家支持」。

至於完整重建，優人神鼓也還要再提計畫送至文資會審議。盧健英說，可能無法重建到與原貌一模一樣，這牽涉到設計、儲藏空間、法規及優人的創作方向等，該如何整合，盧健英坦言「走一步算一步」，這些程序一關關跑完，希望2024年可以重建完成。

不過盧健英表示，高度開發、高密度空間也不是優人的本意，還是會維持半戶外的型態。

審議委員全數同意在維持人與自然共存精神、支撐藝術行為及創作的必要設施、維護自然風貌與生態作為保存管理原則下，通過緊急搶修計畫。

劇場 優人神鼓

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