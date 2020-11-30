德惠街拆除致鄰房牆壁受損 北市：加強監督工地
德惠街建築工程進行拆除作業時，導致鄰房外牆及內部牆壁受損事件，該住戶於11月27日通報施工損鄰事件，北市建管處為避免施工造成損害擴大影響，已督促工地持續監測。
北市府依照「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，邀集建商及受損戶雙方今日進行現場會勘，現場經監造建築師後判定，房屋受損情形確實為施工造成，但無立即危害公共安全之虞，依法可繼續施工。
建管處指出，該建案為109建字第0013號建照工程案，興建地上13層、地下4層的鋼筋混擬土大樓，今年10月6日申報開工，自申報開工日起55個月內竣工。目前正在進行既有建築物拆除作業，建管處將協助受損戶進行指定專業鑑定機構辦理受損狀況鑑定，以釐清修復方式並估算修繕費用。
建管處表示，本案後續應由雙方依鑑定報告協調賠償事宜，若經協議和解，即可申請解除列管；若未能達成協議，可向建管處申請施工損鄰爭議事件調處。
目前建管處已專案列管在案，在雙方未達成和解；或未經建管處召開「建築爭議評審委員會」決議依「鑑定報告」的修復金額按一定比例提存法院前，建管處將不會核發使用執照，藉以保障受損戶之權益。
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