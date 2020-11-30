快訊

影／後車影像曝光！奧萬大巴士翻覆 乘客被拋飛亡

德惠街拆除致鄰房牆壁受損 北市：加強監督工地

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
德惠街建築工程進行拆除作業時，導致鄰房外牆及內部牆壁受損。圖／北市建管處提供
德惠街建築工程進行拆除作業時，導致鄰房外牆及內部牆壁受損。圖／北市建管處提供

德惠街建築工程進行拆除作業時，導致鄰房外牆及內部牆壁受損事件，該住戶於11月27日通報施工損鄰事件，北市建管處為避免施工造成損害擴大影響，已督促工地持續監測。

北市府依照「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，邀集建商及受損戶雙方今日進行現場會勘，現場經監造建築師後判定，房屋受損情形確實為施工造成，但無立即危害公共安全之虞，依法可繼續施工。

建管處指出，該建案為109建字第0013號建照工程案，興建地上13層、地下4層的鋼筋混擬土大樓，今年10月6日申報開工，自申報開工日起55個月內竣工。目前正在進行既有建築物拆除作業，建管處將協助受損戶進行指定專業鑑定機構辦理受損狀況鑑定，以釐清修復方式並估算修繕費用。

建管處表示，本案後續應由雙方依鑑定報告協調賠償事宜，若經協議和解，即可申請解除列管；若未能達成協議，可向建管處申請施工損鄰爭議事件調處。

目前建管處已專案列管在案，在雙方未達成和解；或未經建管處召開「建築爭議評審委員會」決議依「鑑定報告」的修復金額按一定比例提存法院前，建管處將不會核發使用執照，藉以保障受損戶之權益。

德惠街建築工程進行拆除作業時，導致鄰房外牆及內部牆壁受損。圖／北市建管處提供
德惠街建築工程進行拆除作業時，導致鄰房外牆及內部牆壁受損。圖／北市建管處提供

建築 北市 修復

延伸閱讀

工業宅違規設籍剔除地址？ 北市：無強制規定

新北新巴士不能走北市 捷運站在眼前卻不能停

北市大過生日 藝人校友郭彥均同慶

明起八大場所強制戴口罩 北市：亂丟口罩最重罰6000元

相關新聞

德惠街拆除致鄰房牆壁受損 北市：加強監督工地

德惠街建築工程進行拆除作業時，導致鄰房外牆及內部牆壁受損事件，該住戶於11月27日通報施工損鄰事件，北市建管處為避免施工...

新北議會藍綠黨團達共識 籲市府收回環狀線經營權

捷運環狀線經營權風波不斷，雙北市至今仍未達共識，民進黨團今於審查預算期間，發起臨時動議案，呼籲新北市府應收回捷運環狀線經...

別心存僥倖！北市移動式攝影機「抓」得到違法棄置垃圾

台北市環保局今（30）日表示，近年透過科技加強執法，遏止違法清運、棄置廢棄物行為，繼9月在南港山區運用移動式攝影機查獲非...

工業宅違規設籍剔除地址？ 北市：無強制規定

北市長柯文哲上任後清查違規使用的商業宅及工業宅，北市議員潘懷宗指出，有北投關渡工業區租屋族民眾陳情，房東因不給設籍，導致...

新北市標售16筆土地 台北港特定區交通發達潛力高

新北市政府地政局即日起公告，將於12月29日上午10時於市府大樓24樓2422會議室辦理台北港特定區區段徵收區、金山地區...

新北新巴士不能走北市 捷運站在眼前卻不能停

新北市議員張錦豪今質詢指出，許多新北市地區鄰近台北市，但免費接駁的新巴士卻無法開進北市境內，捷運站在眼前不能停，只能繞路...

雙溪水庫興建案又搬上檯面 贊成、反對方各持己見角力

贊成興建雙溪水庫協進會總幹事陳修權說，生態保護當然重要，但是人民的生活更重要。雙溪雖然不缺水，但北部地區可能缺水，沒有水...

淡水公所獲健康城市卓越獎 營造高齡友善生活

新北市淡水區公所參與今年度衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市獎項-卓越獎」評選，在台灣三百多個鄉鎮級的單位中，榮獲全國唯一的「卓越獎」，區長巫宗仁也到衛福部自前副總統陳建仁手上獲頒殊榮。

忠山國小空間大改造 變身生態廊道、蝴蝶園

新北市淡水區忠山實驗小學校園一處小角落，過去只是堆放雜物的空間，在市議員陳偉杰的爭取下，幫助校園重新施作地坪工程，並打造成為生態廊道、蝴蝶園還有生態池，讓孩子有更好的學習環境。

汐止、基隆警「區域聯防」擴大臨檢共維治安

新北市汐止警分局與基隆第三警分局首次合作，11月27日晚上共同執行擴大臨檢勤務，於兩轄區交界的重要橋樑與道路執行路檢，並在重點場所執行臨檢，查獲竊盜、毒品通緝犯、持有三級毒品及公共危險罪各1名；通報改裝排氣管計11件、無照駕駛4件、違規改裝3件。

將藝術帶進偏鄉 MOMO家族石門相見歡

因為疫情的關係各種活動舉辦受到限制，對於資源缺乏的偏鄉更是影響頗深，為此，紅樹林有線電視將藝術帶進偏鄉教學，邀請小朋友最喜愛的MOMO 家族，為石門全區的國小進行演出，讓學生動一動，唱跳紓壓，也讓孩子們感受舞台藝術的無限魅力。

抹香鯨擱淺萬里沙灘 熱心漁船義助野放

上週五在萬里沙灘岸際發現擱淺的小抹香鯨，在民眾通報後，經海巡、動保處聯手即刻救援，而鉅隆號娛樂漁業漁船協助載往外海實施野放，油料、人事成本耗資就要數萬元，才讓這隻小抹香鯨順利的回到海裡，趕快與家人團圓相聚。

熱門新聞

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

台中捷運暫無法恢復試營運 又發現6輛連結器有問題

影／中捷7列問題車廂均日本原裝 議員飆：川崎重工是慣犯

全台最美森山市集考慮換地方？擁擠惹民怨黃偉哲說話了

中捷日本原裝車廂故障率高 盧秀燕：要北捷查水落石出

社宅8年5萬戶 柯文哲坦承政見吹牛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。