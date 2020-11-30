工業宅違規設籍剔除地址？ 北市：無強制規定

北市長柯文哲上任後清查違規使用的商業宅及工業宅，北市議員潘懷宗指出，有北投關渡工業區租屋族民眾陳情，房東因不給設籍，導致孩童無法入籍，影響就學。北市都發局表示，市府並無強制規定工業區禁止設戶籍，但民眾堅持設籍，會透過行政手段讓民眾不敢設戶籍。

關渡一德里長黃玉樹指出，工業區內進駐許多廠商，也有不少工業宅，市府開始抓工業宅後，今年8月就有3個在工業區上班的家庭反應，明年要將孩子送進關渡國小就讀，但房東不給設籍而來求助。

都發局表示，透過稅籍資料匡出2240戶採住宅稅率，認定疑似工業宅，主要集中在士林、內湖、北投、南港、信義等5區。

針對使用執照年分，從5月起預計分5階段查處輔導，第一期優先處理2002年後領有使照新建物疑似違規作住宅使用的290戶，現都已完成改善。

違規戶必須將1.2%住宅稅率改為3.6％商業稅率、完成商業登記，或由稅捐單位實地會勘，證明現況是空屋；若民眾打算設立戶籍，北市府將納管，後續透過稅籍資料不定期查核。

都發局表示，今年6月祭出行政命令「台北市工業區作住宅使用違反都市計畫法第七十九條第一項裁處作業原則」。

若遭查有居住事實但未改善，除依「都計法」開罰房屋所有權人外，也會透過行政手段，將所有權人剔出該址設籍，防堵工業宅變相作為住宅使用。

都發局表示，目前市府並無強硬規定工業區禁止設籍，但民眾真的需要在工業區設戶籍的話，需要居住事實，民政單位也會規勸民眾，工業區不能作為住宅使用。

若民眾執意要設，還是會允許設籍，但會通報給都發局，並透過行政手段及橫向聯繫，讓民眾不敢設籍。