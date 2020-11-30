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新北市標售16筆土地 台北港特定區交通發達潛力高
新北市政府地政局即日起公告，將於12月29日上午10時於市府大樓24樓2422會議室辦理台北港特定區區段徵收區、金山地區及林口新市鎮第三期（三、四區）市地重劃區共16筆土地開標，其中台北港特定區交通便利，具發展潛力，共釋出8筆住宅區、3筆商業區及1筆產業專用區共12筆土地。
地政局指出，台北港特定區現有台61線西濱快速道路及台64線八里新店快速道路聯外，未來尚有淡江大橋興建及八里輕軌規畫，往來大台北都會區更為便利。區內亦具備完善道路系統，且鄰近十三行博物館及考古公園。
地政局表示，台北港產業專用區土地標租招商，近期均已全數標脫，後續將由得標廠商投資興建，此次也將釋出8筆住宅區、3筆商業區及1筆產業專用區共12筆土地，標售底價落在每平方公尺8萬3000元至11萬7000元間。
此外，林口新市鎮第三期(三、四區)市地重劃區尚有1筆住宅區，底價每平方公尺11萬8400元；金山地區市地重劃區鄰近金山老街，共3筆住宅區土地，價格每平方公尺為4萬4500元至5萬7200元。有意投標者，請詳閱投標須知，即日起至開標當日上午9時30分前，均可將投標文件寄至「新北市政府郵局第99號信箱」。
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