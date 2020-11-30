八里療養院巧手布置耶誕樹 兼具訓練與社交功能
八里療養院附設幸福小站庇護商店今天布置一棵手工耶誕樹，雖是應景的節慶布置，但可訓練庇護員工的手部功能、增加時間定向感，過程中並培養社交技巧、增進與他人互動交流。
衛福部八里療養院今天表示，門診大樓角落今天布置有耶誕禮物、耶誕老人及金光閃閃的手工耶誕樹。院長張介信首發至庇護商店的耶誕樹拍照打卡。
職能治療師王玉山表示，帶領學員共同佈置庇護商店，利用海報紙、回收塑膠袋，製作巨型耶誕老人及耶誕樹，空間改造成「網美牆」，裝飾的過程可訓練庇護員工手部功能、增加時間定向感，培養社交技巧、增進與他人交流。
職能治療科主任張自強表示，新北市府勞工局補助成立庇護商店，考量身心障礙者的需求和能力，讓學員安心學習工作方法和技能、與他人溝通的人際技巧，建立自食其力的能力。
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