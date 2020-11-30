新北議會藍綠黨團達共識 籲市府收回環狀線經營權

捷運環狀線經營權風波不斷，雙北市至今仍未達共識，民進黨團今於審查預算期間，發起臨時動議案，呼籲新北市府應收回捷運環狀線經營權，民進黨團總召林銘仁表示，新北市府近年已累積不少營運捷運經驗，應有能力自負盈虧；國民黨團書記長周勝考也說，收回環狀線經營是不分黨派的共識。因此大會主席蔣根煌裁示，現場無異議，通過動議案。

林銘仁指出，目前委由台北市營運的環狀線成效不如預期，今年就預估要虧損高達3億，另外每年還得支出3645萬行政管理費給台北市，如果新北無法提早收回經營權，三年下來預計付給台北市的營運行政費超過一億元，所以若能提早交還新北市營運，不僅能樽節市民納稅錢，亦可達到行政效率。

民進黨團議員也說，目前環狀線皆在新北境內，且興建成本皆由新北市出資，透過新北捷運公司自行營運，勢必更能貼近新北市民需求，況且新北市捷運公司也日漸成熟，市長必須做好收回捷運環狀線自營的準備，回應市民期盼。

周勝考也表示，市長已多次強調環狀線收回自營，這是不分黨派的共識；最後蔣根煌裁示，現場無異議一致通過動議案，希望市府以民意為後盾，加速環狀線收回自營。