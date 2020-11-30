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議會要求收回環狀線經營 新北市府：籌20億支應

中央社 / 新北30日電

新北市議會今天通過要求市府加快收回經營捷運環狀線的動議案。新北市捷運工程局長李政安表示，雖新北捷運公司年年虧損，但初步已籌措20億元來支應接手後的各項營運費用。

新北市議會今天聯席審查新北市政府110年度總預算案，藍綠議員都關切新北捷運建設，但目前僅營運淡海輕軌綠山線及藍海線一期，每年就已虧損連連。

民進黨議員張錦豪等人表示，新北捷運公司持續虧損，但新北捷的董事長薪水每月近新台幣18萬元，還比照副市長擁每月7萬餘元特支費，總經理每月薪資近17萬元，每月還有近4萬元特支費，卻看不到有何溝通成效。

新北捷運局長李政安表示，108年虧損1億7000萬元，109年迄今虧1億3000萬元，預估還要經營10年才可能止虧為盈。

民進黨團總召林銘仁表示，台北捷運公司經營環狀線成效不如預期，預估今年虧損高達3億元，市長侯友宜一直說要收回環狀線自營，但只是嘴巴講講，沒有行動，就連預算編列上也看不出來決心。

李政安表示，將依約委託北市經營環狀線到112年1月31日，初步已籌措20億元來支應接手後的各項營運費用，市府將在委託經營滿第3年前會作最後研議。目前已有接手經營方向與計畫了。

最後，民進黨團提出動議案，要求市府加快收回環狀線經營權，全面檢討經營成效，以減少虧損。此一動議案獲國民黨團支持，議長蔣根煌裁定議會不分黨派支持並通過此動議案並交市府審酌辦理。

捷運環狀線 北捷

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