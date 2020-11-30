新北新巴士不能走北市 捷運站在眼前卻不能停

新北市議員張錦豪今質詢指出，許多新北市地區鄰近台北市，但免費接駁的新巴士卻無法開進北市境內，捷運站在眼前不能停，只能繞路走，十分不方便，交通局應透過雙北論壇協調。交通局長鍾鳴時則回應，因新北市新巴士免費，北市擔憂「不公平競爭」，因此不開放新巴士路權，會持續溝通。

張錦豪表示，新巴士是市民重要的大眾運輸，對偏鄉更是重要，但像是汐止「F901」路線，從汐止東勢開到大同路與南港路交界，即便南港捷運站在眼前，卻因北市不開放路權無法進入，與北市隔一座橋的中永和，也無法開往北市捷運站。

張錦豪說，交通局應透過雙北論壇協調，請北市開放路權，若能在捷運站設置接駁點，可大幅提升交通便利性。

鍾鳴時表示，台北市認為免費的新北市新巴士恐與北市市區公車產生「不公平競爭」，因此不開放路權，交通局會持續溝通，並研議將適合的新巴士路線，轉型為市區公車，同等的價格台北市才會有開放意願。