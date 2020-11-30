黃信介民主紀念特展揭幕 柯文哲呂秀蓮都推崇

黃信介民主紀念特展今揭幕，台北市長柯文哲引用黃信介名言，盼台灣人能安居樂業；前副總統呂秀蓮也表示，黃信介「 成功不必在我」的精神十分偉大。

台北市政府民政局在花博公園主辦台北市不可遺忘的自由之路系列活動–紀念黃信介先生民主紀念特展活動，市長柯文哲、前副總統呂秀蓮皆出席。

柯文哲緬懷並推崇「信介仙」追求台灣自由民主的堅韌性格，引用黃信介在世時演講中的一段話：「我是台灣人，我愛我的台灣同胞，我愛我的台灣鄉土，從而我投入政治，從政目的就是讓這塊土地上的人民過著安居樂業、幸福美好的日子」。

前副總統呂秀蓮致詞時，推崇黃信介先生當年全力支持前總統李登輝，是秉持著「成功不必在我」的偉大精神。

財團法人台灣研究基金會創辦人黃煌雄致詞時表示，他做為設立黃信介廣場倡議者之一，對於中央未同意台北市政府設立黃信介廣場感到納悶與不解。

黃煌雄說，北市府已由市政會議決議設立黃信介廣場，基於對體例的尊重，從副市長到文化局都很努力想促成這個理想落實，希望中央理解。

柯文哲表示，今年3月，市政會議已經正式通過將原台北花博圓山園區花牆定為「黃信介廣場」，不過因為位於圓山遺址，文化部還在考量，市府會繼續努力，也希望在圓山遺址的考察告一段落後，可以重新完成這個計畫。