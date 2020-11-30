青山國中小改造圖書館 閱讀環境好愜意

汐止區青山國中小圖書館老舊，規劃進行改造，經新北市議員廖先翔協助爭取經費，目前改造完成，新的圖書館不但整體環境更明亮，特別打造成閱讀空間還放了抱枕，讓學生們可以背靠著看書，好輕鬆愜意，甚至比外面的圖書館還要更好。

青山國中小校長王如杏說，汐止區青山國中小為提升學生學習品質，積極爭取教育局補助及廖先翔議員的支持，將圖書館的閱讀環境全面更新，打造出「愛與美的專賣店」，嶄新的圖書館有明亮的空間、溫暖的色調、多功能的硬體規劃，學生可以或坐或躺，讓孩子自由自在的學習。

市議員廖先翔指出，今年新北市政府有補助青山國中小改造圖書館，那校長跟老師有一些比較特別的想法，讓圖書館更好一些也更符合孩子們的學習，所以，有爭取一些經費協助將圖書館改造的更好一點，到圖書館真的有出乎意料，跟以前我在唸書時候的圖書館非常的不一樣，我想在這樣舒適的空間能夠讓同學們更喜歡到圖書館來，不管是閱讀或是互動，成為學生們喜歡親近的場域。

青山國中小家長會長何美英表示，這樣的環境可以讓孩子們愛上閱讀，因為，在這邊真的讓人有很放鬆的感覺，也感謝志工媽媽每天過來輪班值班協助整埋書籍、讓孩子們借還書。

青山國中小學生謝沅歆說，以前的圖書館燈光真的比較昏暗，比較待不住，那現在改造過後就是一個比較寬敞舒適的空間，甚至比外面的圖書館還要更好，真的很喜歡這樣的閱讀環境。