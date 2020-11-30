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抹香鯨擱淺萬里沙灘 熱心漁船義助野放

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
擱淺的小抹香鯨，經鉅隆號娛樂漁業漁船協助載往外海實施野放。 圖／紅樹林有線電視提供
擱淺的小抹香鯨，經鉅隆號娛樂漁業漁船協助載往外海實施野放。 圖／紅樹林有線電視提供

上週五在萬里沙灘岸際發現擱淺的小抹香鯨，在民眾通報後，經海巡、動保處聯手即刻救援，而鉅隆號娛樂漁業漁船協助載往外海實施野放，油料、人事成本耗資就要數萬元，才讓這隻小抹香鯨順利的回到海裡，趕快與家人團圓相聚。

經新北市府動保處及鯨豚協會確認，這隻擱淺在萬里的鯨豚為保育類「小抹香鯨」，評估健康狀況發現身上有被咬傷痕跡，施作相關處救護置後，動保處將小抹香鯨送往基隆市碧砂漁港，並協請熱心漁船，鉅隆號娛樂漁業漁船協助載往外海實施野放，而這項任務可以說是讓漁船主放下所有既定作業，油料、人事成本耗資就要數萬元。

船主項彥豪表示，從過往至今對於救援相當有經驗，既便參與救援耗資不斐，卻是也秉持同理心，鯨豚跟人類一樣都是哺乳類，他一定也想趕快回到家人身邊，而救援野放成功的案例不到二十分之一，因此只要有機會，不論如何都要放下工作即刻參與救援，希望這一份心力能讓這隻小抹香鯨順利回到海中，趕快與家人團圓相聚。

抹香鯨 萬里 鯨豚

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影／小抹香鯨￼擱淺萬里沙灘救援將野放 有鯊魚咬痕跡

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