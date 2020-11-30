抹香鯨擱淺萬里沙灘 熱心漁船義助野放
上週五在萬里沙灘岸際發現擱淺的小抹香鯨，在民眾通報後，經海巡、動保處聯手即刻救援，而鉅隆號娛樂漁業漁船協助載往外海實施野放，油料、人事成本耗資就要數萬元，才讓這隻小抹香鯨順利的回到海裡，趕快與家人團圓相聚。
經新北市府動保處及鯨豚協會確認，這隻擱淺在萬里的鯨豚為保育類「小抹香鯨」，評估健康狀況發現身上有被咬傷痕跡，施作相關處救護置後，動保處將小抹香鯨送往基隆市碧砂漁港，並協請熱心漁船，鉅隆號娛樂漁業漁船協助載往外海實施野放，而這項任務可以說是讓漁船主放下所有既定作業，油料、人事成本耗資就要數萬元。
船主項彥豪表示，從過往至今對於救援相當有經驗，既便參與救援耗資不斐，卻是也秉持同理心，鯨豚跟人類一樣都是哺乳類，他一定也想趕快回到家人身邊，而救援野放成功的案例不到二十分之一，因此只要有機會，不論如何都要放下工作即刻參與救援，希望這一份心力能讓這隻小抹香鯨順利回到海中，趕快與家人團圓相聚。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言