將藝術帶進偏鄉 MOMO家族石門相見歡

因為疫情的關係各種活動舉辦受到限制，對於資源缺乏的偏鄉更是影響頗深，為此，紅樹林有線電視將藝術帶進偏鄉教學，邀請小朋友最喜愛的MOMO 家族，為石門全區的國小進行演出，讓學生動一動，唱跳紓壓，也讓孩子們感受舞台藝術的無限魅力。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌表示，孩子的教育不能等，對於偏鄉學童來說，一場藝術表演遙不可及，不但需要舟車勞頓進城，還需要花時間又花錢，為了滿足偏鄉學童的藝術文化教育，今年特別規劃一場MOMO家族相見歡，在石門區全區的小學都能夠觀賞的時間，邀請全區的小學生們一起來欣賞，讓孩子們跟著超有活力的MOMO家族一起在課餘時間動一動。

紅樹林有線電視看到石門區公所對於教學資源特別努力爭取，身為在地企業，也希望能夠成為公所後盾，以往的MOMO家族相見歡都搭配舉辦在大型活動裡，今年因為疫情的關係，紅樹林有線電視也開始思考新的公益模式，要將藝術帶進偏鄉教學，為偏鄉藝術教育盡一份心力。

石門區長林俊宏說，活動最後也準備了孩子們最喜愛的點心，為這場熱情的舞台表演畫下完美句點，而偏鄉教學資源不比都市，也很感激紅樹林有線電視成為石門區教育最好的朋友，每年都把小朋友最喜愛的MOMO家族相見歡留給石門，讓鄉親、大小朋友都可以欣賞到大城市才有的熱鬧演出，讓石門浸潤滿滿的藝術氛圍。