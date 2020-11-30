汐止、基隆警「區域聯防」擴大臨檢共維治安

新北市汐止警分局與基隆第三警分局首次合作，11月27日晚上共同執行擴大臨檢勤務，於兩轄區交界的重要橋樑與道路執行路檢，並在重點場所執行臨檢，查獲竊盜、毒品通緝犯、持有三級毒品及公共危險罪各1名；通報改裝排氣管計11件、無照駕駛4件、違規改裝3件。

有鑑於二分局因轄區位處基隆市、新北市交界，兩區都是交通便利、外來就業居住人口居多的地區，其中部分治安顧慮人口（毒品、竊盜及詐欺犯等）為規避警方查緝，常流竄兩地犯案，造成治安隱憂，連接新北市及基隆市相接臨的交界處為必經要道，就道路兩端設置強力的封鎖式路檢，做好區域聯防工作有其必要性。

汐止分局表示，藉由本次「新北基隆聯防路檢」勤務，展現警方打擊犯罪之決心，強化線上警網快速應變打擊犯罪之能力，同時嚴防危險駕車、酒後駕車發生，針對鄰近區域治安特性，整合治安維護力量，掃蕩犯罪行為，嚴密治安防護網，讓社會安定、民眾安心。

本次擴大臨檢成果合計查獲竊盜、毒品通緝犯、持有三級毒品及公共危險罪各1名；通報改裝排氣管計11件、無照駕駛4件、違規改裝3件。